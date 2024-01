Emergenza casa, il sindaco di Vallefoglia: «Sempre più persone vengono a lavorare qui, ma abitano fuori»

VALLEFOGLIA – Progetti finanziati e futuro politico. Ne ha parlato Palmiro Ucchielli, sindaco di Vallefoglia negli ultimi giorni.

Ucchielli nel 2024 vedrà scadere il suo secondo mandato di sindaco ma non si tira indietro sull’ipotesi di terzo mandato per i sindaci di comuni con meno di 15 mila abitanti. «Il provvedimento ancora non c’è ma nel caso fosse possibile valuteremo con l’intera squadra se una mia ricandidatura sarà necessaria. Sono a disposizione ma non mi sono mai autocandidato e l’ho fatto sempre su richiesta».

Vallefoglia che è attrattiva come polo industriale e attira sempre più cittadini ed immigrati. «C’è difficoltà a trovare casa perché molte aziende dell’edilizia sono fallite e restano quelle piccole – fa notare Ucchielli – ecco perché siamo ancora sotto i 15 mila abitanti. Le persone scelgono anche di mettere su famiglia ma sono costrette ad andare ad abitare in comuni o frazioni vicine pur venendo qui a lavorare».

Vallefoglia, nella settimana che va dal 22 al 28 gennaio, sarà il primo comune a essere coinvolto per gli eventi di Pesaro Capitale della Cultura 2024. Ogni settimana un comune della provincia proporrà la sua sette giorni di cultura. E Vallefoglia lo farà con il nuovo teatro Giovanni Santi a Bottega, moderno e polifunzionale. Tra le opere portate a termine anche il nuovo comune unico, il raddoppio del depuratore e un piano asfalti che vede la maggior parte delle strade rimesse a nuovo.

«Stiamo realizzando un comune caratterizzato da nuove opere pubbliche e sostenibile – spiega – Montecchio sta diventando un centro sempre più di riferimento per l’intera vallata del Foglia e il nuovo teatro Giovanni Santi di Bottega che inaugureremo a gennaio contribuirà ancora di più a questa centralità e ci piacerebbe che il presidente della Repubblica Mattarella lo visitasse in occasione dell’inaugurazione di Pesaro 2024». Tra i progetti già finanziati e programmati nel 2024 si inaugureranno i nuovi spazi per i 60 posti in più nell’asilo nido, l’adeguamento del palazzetto dello sport di Montecchio per partite di livello internazionale e il completamento delle mura castellane di Colbordolo ristrutturate mentre si continuerà a cercare fondi con la regione su alcuni servizi.



«Continuerò ad insistere con Acquaroli per potenziare la Casa della Salute a Montecchio, il punto di formazione e lavoro a Morciola, il convenzionamento di Civitas Marche con la sanità locale la realizzazione del centro agroalimentare per la formazioni di giovani manager per l’internazionalizzazione delle imprese nella ex cantina sociale a Morciola nonché un nuovo servizio di trasporto che colleghi più velocemente Vallefoglia a Pesaro».