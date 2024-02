Emergenza abitativa, Sinistra Italiana: «Disincentivare affitti brevi con regolamenti comunali»

PESARO – Affitti brevi, Sinistra Italiana Pesaro chiede nuove regole.

«Non si risolve il problema casa a Pesaro con le Black list dei cattivi pagatori. Tra l’altro, chi propone certe soluzioni ha mai pensato che chi è in mora è perché ha perso il lavoro o è comunque impossibilitato e va tutelato, non sbattuto in mezzo a una strada? A Pesaro come in molte altre città italiane l’accesso al diritto all’abitare è sempre di più difficile a causa degli alti costi di affitto sproporzionati rispetto al reddito medio».

Il partito continua: «A farne le spese sono ovviamente e ancora una volta la popolazione con fascia di reddito medio bassa o comunque chi non può permettersi l’acquisto dell’abitazione di residenza, i giovani, chi arriva nella nostra città per viverci per un periodo limitato di tempo.

Alleanza Verdi Sinistra ha presentato una mozione per una legge nazionale, molto di più dovrebbe e potrebbe fare L’ERAP l’ente regionale con la competenza per l’edilizia popolare, ma anche il Comune potrebbe attuare delle disposizioni per calmierare il mercato degli affitti e garantire il diritto alla casa.

Le nostre proposte sono: fare un censimento di tutti gli immobili di proprietà comunale e decidere assieme a ERAP di adibirli ad alloggi per l’edilizia convenzionata; Evitare l’alienazione del patrimonio immobiliare comunale, come avvenuto purtroppo negli ultimi mesi in particolare; Regolamentare e disincentivare gli affitti brevi prendendo spunto da quanto già sperimentato in altre città europee».