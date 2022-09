Elezioni, nel Pesarese Fdi primo partito. Morani: «Catastrofe Pd». I dati di Pesaro e Urbino

PESARO URBINO – I risultati elettorali in provincia di Pesaro. E i commenti a caldo degli esponenti del Pd che parlano di «catastrofe Pd» e «sconfitta dolorosa».

In provincia di Pesaro e Urbino al collegio uninominale alla Camera Fratelli D’Italia è il primo partito con il 27,14% superando il Pd fermo a 21,59%. La Lega è al 9,35%, Forza Italia al 6,82%, il Movimento 5 Stelle al 12,8% mentre Azione Italia Viva Calenda al 7,56. La coalizione di centrodestra totalizza il 44,21%, il centrosinistra il 27,98%. Mirco Carloni di Fdi è eletto.

Pesaro

Nella città di Pesaro il centrodestra ottiene un 38,65% con Fdi al 25,04% mente il Pd è al 25,46%. La Lega si ferma al 7,03%, Forza Italia al 5,44%, il M5S all’11,80% e Azione-Italia Viva Calenda al 8,76%.

Nella città di Urbino vince il centrosinistra con la colazione al 36,63% (Pd 29,35) mentre il centrodestra è al 35% con il 19,53% di Fdi, Forza Italia al 7,32% e la Lega al 6,93%. I Cinquestelle al 13,32% mentre Azione all’8,03%.

Il coordinatore dei sindaci del Pd Matteo Ricci parla a caldo di «una sconfitta dolorosa e pesante». Poi aggiunge: «In bocca al lupo a Giorgia Meloni, nell’interesse del Paese. Noi dovremo fare un’opposizione dura, ricostruire e ripensare tutto dal basso. Nelle prossime ore proverò a fare un’analisi del voto approfondita, ma due cose le posso già dire. Per prima cosa il problema non era il campo o l’alleanza larga, ma non essere riusciti a farla. Poi non si può che ripartire dai sindaci progressisti e riformisti, dalla sinistra di prossimità. I Comuni sono l’unico livello istituzionale dove governiamo, con il 70% dei sindaci di centrosinistra», ha concluso.

Alessia Morani, candidata Pd al centro di polemiche dopo la composizione delle liste, fa i complimenti a Giorgia Meloni «prima donna italiana che vince le elezioni politiche. Meloni è leader della coalizione vincente e si avvia a formare il primo governo italiano a guida femminile. Sulla catastrofe del Pd e del centro sinistra ne parleremo diffusamente».

Dal centrodestra ancora bocche cucite in attesa di avere i risultati definitivi e gli eletti.