Elezioni presidente Provincia di Pesaro, verso il Paolini Bis: unico candidato

Si terranno domenica 18 dicembre le elezioni per il presidente della Provincia di Pesaro e Urbino. Ecco le tappe

PESARO – Si terranno domenica 18 dicembre le elezioni per il presidente della Provincia di Pesaro e Urbino. Si voterà in un unico turno, dalle ore 8 alle 20, nel seggio elettorale centrale nella sala Pierangeli dell’Ente (via Gramsci 4, Pesaro) e nella sottosezione di Urbino allestita nella sede del Collegio Raffaello (piazza della Repubblica, 3).

Le elezioni sono disciplinate dalla legge Delrio (numero 56 del 2014). Il presidente della Provincia, che resta in carica quattro anni, è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali del territorio, Il voto è ponderato su criteri di determinazione che tengono conto della popolazione di ogni Comune, in rapporto a quella del territorio provinciale. L’elezione avviene sulla base della presentazione delle candidature sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto. L’unica candidatura pervenuta all’ufficio elettorale, costituito nella sede della Provincia nelle giornate di domenica 27 novembre e lunedì 28 novembre, è quella collegata al sindaco di Isola del Piano Giuseppe Paolini, attuale presidente della Provincia.