Elezioni Pesaro, Ricci: «Il centrodestra sbatterà il muso ancora una volta. Dopo di me o Vimini o Biancani»

Il sindaco durante il dibattito per i 9 anni di mandato: «L'opposizione non tocca palla. Partirà da Pesaro la riconquista della Regione»

PESARO – Un messaggio chiaro al centrodestra. Nove anni da sindaco, Matteo Ricci ha incontrato i cittadini e la stampa nel cortile dei musei civici.

«Pesaro non sarà un’altra Ancona. Anzi. Partirà da qui la rivincita del Pd per la riconquista della Regione Marche nel 2025». Ultimo anno da sindaco e la campagna elettorale è già iniziata. «Il centrodestra a Pesaro? Non toccano palla. Loro saranno pure anche galvanizzati per il risultato di Ancona ma hanno sempre lo stesso atteggiamento di chi aspetta che ci sia qualcuno da fuori a portare salvezza». Il sindaco ricorda quello che è successo nel 2019: «C’era già qualcuno che era pronto a stappare lo spumante in piazza sull’onda di Salvini e di nuovo abbiamo vinto bene al primo turno. Nel 2024 il centrodestra sbatterà ancora una volta il muso. E questo perché in questi anni abbiamo lavorato per allargare la coalizione. Siamo stati i primi a legarci ai 5 Stelle con cui non lavoriamo bene ma benissimo e poi abbiamo continuato con Europa Verde. E vogliamo allargarci ancora».

E quanto al prossimo sindaco nelle file Pd, Ricci spara due nomi: «Andrea Biancani o Daniele Vimini. Siamo una squadra e decideremo, ci saranno delle primarie di coalizione, siamo pronti».

No comment invece sul suo futuro politico. «Troppo presto per parlare di candidature (europee) ma farò un libro. È Il quarto e probabilmente si intitolerà Pane e Politica: ci sarà l’esperienza delle mie cene in famiglia che da Pesaro si sono allargate all’Italia. Lo pubblicherò con Paperfirst e questo è mio progetto concreto per i prossimi mesi».