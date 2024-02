Elezioni Pesaro, Pia Perricci è la candidata sindaco per la lista Vieni Oltre

PESARO – Pia Perricci è la candidata sindaco per la lista civica Vieni Oltre.

Le idee sono chiare. «Non ci uniremo a nessun partito di maggioranza e opposizione in nessun caso ( anche in un eventuale ballottaggio) – spiega la neo candidata Pia Perricci – perché unendoci ai partiti storici non potremmo mai opporci a nulla. Dunque o vinciamo o perdiamo ma saremo noi a vincere perché dopo 75 anni di falsi governi la gente è stanca».

Dunque una lista per i cittadini e dei cittadini. Tra i temi chiave ci sono la sanità, ambiente e il pericolo dell’amianto.

Sul tema di Pesaro 2024 non mancano le critiche. «Faremo in modo che Pesaro sia veramente la capitale italiana della cultura e abbiamo già dimostrato in che modo durante la conferenza del nostro Achille Paianini sul progetto di recupero dei mosaici nel Duomo. Dobbiamo riformare una sanità che non funziona, con liste d’attesa e mobilità passiva non più tollerabili. Quanto a Riceci erano mesi che lottavamo contro la discarica. Ho chiesto un incontro su vari temi allo stesso sindaco Ricci ma tutti hanno ignorato il nostro appello».

«Voglio anche una città per giovani, famiglie ed anziani. Pochi luoghi di ritrovo per i giovani e per le famiglie. In questo senso punteremo anche molto sullo sport strumento di benessere per la salute e per la socializzazione e antidoto a smarphone e tablet».

Nei prossimi giorni la lista civica Vieni Oltre aprirà una sede elettorale in via Cialdini come punto di incontro per i cittadini.