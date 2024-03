Elezioni Pesaro, Perricci: «Tra l’uomo di stato e l’uomo di sistema ci sono i cittadini di Vieni Oltre»

PESARO – Candidatura di Marco Lanzi per il centrodestra, le critiche della lista Civica Vieni Oltre.

La candidata sindaco Pia Perricci commenta: «Nicola Baiocchi, segretario Fdi ha detto che è stato scelto Lanzi come candidato sindaco del centrodestra in quanto: ”viene dalla società civile, è un uomo dello Stato, sa parlare ai giovani”. Strano come questa descrizione riguardi tutto ma non i cittadini! Lanzi ha dichiarato di voler fare una lista civica per giovani, che in realtà ha il solo scopo di raccogliere altri voti. Perché non si candida esclusivamente con il centrodestra? Paura di non raccogliere abbastanza voti?».

Poi un’altra sferzata. «Sempre Baiocchi dice che Biancani è “un uomo di sistema” è come tale è vecchio ma, ci domandiamo qual è la differenza fra un uomo di sistema ed un uomo di Stato? Il segretario asserisce che Pesaro è una città dell’apparenza perché Ricci è tutto lustrini e cotillon. Ma forse non lo è anche Lanzi considerato che proprio avantieri ha divulgato la sua fotografia con un tiktoker? Pesaro ha bisogno di essere amministrata da cittadini, e non da nomi noti allo Stato perché altrimenti non cambierebbe assolutamente nulla! I Pesaresi, i giovani, i ragazzi, le famiglie, hanno bisogno di persone che li ascoltino, persone come loro che non sono dedite ai sistemi, oppure ai giochi di partito».

Perricci chiude: «Il centrodestra regionale non ha fatto nulla perché nel 2024 abbiamo ancora le liste di attesa bloccate, e soprattutto una sanità che punta verso il privato (vedi Villa Fastiggi), o ancora quello che non ha fatto con le energie rinnovabili. In mezzo a questo gioco di potere, ci sono i cittadini di “Vieni Oltre” che con sforzi enormi si stanno mettendo al servizio della città. Non nomi ma uomini e donne».