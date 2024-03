Elezioni Pesaro, Lanzi: «Voglio dare voce alla città, non mi interessa il candidato del centrosinistra»

PESARO – Marco Lanzi è il candidato sindaco per il Centrodestra. L’ex poliziotto della scientifica e sindacalista del Siulp della Polizia ha incontrato la stampa per spiegare le motivazioni e gli obiettivi.

«Mi candido perché Pesaro è una città che da troppi anni vive una condizione di esclusione dalle scelte di molta parte della comunità. Dei giovani, degli imprenditori, delle associazioni, del volontariato e di tante componenti vitali che non riescono oggi ad esprimere il proprio potenziale contributo alla crescita della città. Tutta la mia vita professionale e la mia storia personale e famigliare sono una testimonianza di dialogo, di capacità di ascolto, di confronto con gli attori sociali, i giovani, i soggetti più a rischio. La mia candidatura nasce quindi per offrire alla città un’amministrazione trasparente, capace di dialogare con tutti e di offrire a ciascuno la possibilità di contribuire a costruire il suo futuro».

Lanzi continua: «Tante persone mi hanno chiesto di scendere in campo, sono un uomo dello Stato, dopo 38 anni di Polizia. Ora che sono in pensione, era il momento giusto. Incontro tanti ragazzi delle scuole sul tema del bullismo e cyberbullismo e a loro dico sempre di aiutare chi è in difficoltà. Per questo voglio dar voce ai giovani, cittadini e associazioni che non sono mai state ascoltate. Dunque condivisione e concertazione, girerò tutti i quartieri poi definiremo il programma. Formerò una mia lista civica e una fatta di giovani».

Quanto ai suoi avversari «non voglio fare polemiche. Per me è indifferente se il candidato del centrosinistra sarà Vimini o Biancani. Noi andremo avanti per la nostra strada».