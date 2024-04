Elezioni Pesaro, Belloni: «Benessere dei cittadini: vogliamo essere la terza forza in città»

PESARO – Enzo Belloni, fondatore della Lista Civica “Una Città in Comune”, attiva a Pesaro dal 2014, ha presentato il Programma Elettorale 2024. Tra i punti chiave l’attenzione al cittadino, il benessere, i giovani e gli anziani.



A questi grandi temi, Belloni ha voluto aggiungere un’attenzione particolare a tre argomenti che presenta come fondamentali per svolgere al meglio il lavoro politico che inizierà subito dopo le elezioni: rifiuti, acqua e verde.

«I Rifiuti sono un problema crescente – ha specificato – bisognerà prendere presto decisioni molto importanti: la produzione cresce incessantemente, dobbiamo decidere cosa farne. Le discariche si stanno riempiendo, vogliamo “trattare” sul territorio l’immondizia (interramento, biodigestore, termovalorizzatore), oppure vogliamo portarla fuori provincia, magari all’estero, con una spesa ingente e un inquinamento importante dovuto al trasporto? Non ho una soluzione pronta, ma bisognerà parlarne. L’acqua: è un bene preziosissimo, sempre più scarso, ormai in modo quasi drammatico. Dobbiamo trovare soluzioni: gli invasi? l’acqua del mare desalinizzata, con costi di produzione molto alti e molti residui di produzione da smaltire? Dovremo decidere, non sarà facile, ma un’Amministrazione deve sapere prendere anche decisioni scomode e avere il coraggio e la forza di sostenerle».

Poi un tema che ha generato polemiche e scontri: il verde. «E’ fondamentale, per la salute ed il benessere. Il Parco Miralfiore ha ripreso vita, grazie alle decisioni prese nel tempo. Ora l’attenzione si sposta ai giardini di Villa Caprile, un vero gioiello dove i lavori di manutenzione sono bloccati sulla realizzazione o meno di una rampa per disabili. E non voglio e posso dimenticare la Sanità: dobbiamo avere un’interazione forte con gli Uffici Regionali, la popolazione invecchia e ci sarà un bisogno di assistenza sempre maggiore, non possiamo lasciare tutto in mano agli imprenditori privati, se non altro perché non tutti i cittadini possono affrontare i costi richiesti».

«Noi partecipiamo per vincere – ha concluso Belloni -. La mia convinzione è che quando si perde una partita vuol dire che si è giocato male, non che la colpa è dell’arbitro. Noi possiamo e dobbiamo essere la terza forza politica in città. Non abbiamo la bacchetta magica ma vogliamo provare a conquistare l’obiettivo. Il nostro è raggiungere quota 4.000 voti».