Elezioni comunali di Pesaro, la lista Una città in Comune: «Obiettivo 4000 preferenze»

PESARO La lista civica “Una Città in Comune” è pronta per la prossima tornata amministrativa.

L’assessore Enzo Belloni ha presentato il programma nella sede di via Flaminia.

«Siamo nati nel 2014 e in continua crescita: da un eletto la prima volta siamo passati agli attuali tre (Sergio Castellani, Massimiliano Santini e Giorgia Leonardi, la più giovane nel Consiglio Comunale oggi in carica). E’ evidente che la gente ci riconosce come una Lista Civica “vera”, non un gruppo creato al momento per affrontare una singola tornata elettorale, e ci premia per il lavoro fatto in tutti questi anni.

In vista delle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno ci proponiamo un obiettivo ambizioso: quota 4.000. Sono i voti che puntiamo a raccogliere, raddoppiando in pratica le preferenze ricevute nel 2019. Siamo estremamente fiduciosi di raggiungere l’obiettivo: abbiamo già molti nomi di uomini e donne provenienti da ogni gruppo sociale, così come da diversi Consigli di Quartiere, pronti a scendere in campo per formare la squadra di Candidati, ma le porte sono ancora aperte per accoglierne altri, e presto annunceremo la composizione definitiva della Squadra candidata con i nostri colori».

Ecco i temi. «Tra le nostre priorità, nel nuovo Consiglio Comunale, ci sarà quella di occuparci del verde cittadino, a tutto tondo, partendo dall’esperienza raccolta con la gestione del Parco Miralfiore: siamo stati a lungo nell’occhio del ciclone, abbiamo ricevuto plausi e anche critiche, ma vedere quante famiglie con bambini passano ore al Parco, di giorno con il sole e di sera ad esempio con lo spettacolo delle Lucciole, è una grandissima soddisfazione.

Puntiamo ad occuparci tra l’altro di gestione dei rifiuti, di attività sociale per i cittadini, di scuola, di netto miglioramento generale delle cosiddette “periferie”. Ma per affinare ancora di più le nostre scelte abbiamo messo a punto un questionario, che sarà presto online, per chiedere direttamente ai cittadini di comunicarci le loro esigenze. In base alle risposte ricevute nascerà il nostro Programma Elettorale definitivo.

Subito dopo lo renderemo pubblico, proponendo alle altre forze politiche di collaborare sui punti che riterremo più importanti. E poi valuteremo le risposte che ci verranno date».