Amministrative Pesaro-Urbino, saranno 44.391 i cittadini chiamati a eleggere sette sindaci

Urne aperte il 3 e 4 ottobre per decretare i primi cittadini di Colli al Metauro, Fermignano, Fossombrone, Gradara, Mercatino Conca, Mondavio, Mondolfo

PESARO URBINO – Provincia di Pesaro, sette comuni al voto per eleggere il sindaco. Saranno oltre 44 mila gli aventi diritto al voto.

Domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 le elezioni amministrative si terranno dalle ore 7 alle 23 nella giornata di domenica e dalle ore 7 alle 15 nella giornata di lunedì.

Nellaprovincia di Pesaro e Urbino si vota per l’elezione del sindaco e il rinnovo del consiglio comunale a Colli al Metauro, Fermignano, Fossombrone, Gradara, Mercatino Conca, Mondavio, Mondolfo.

Tutti i comuni suindicati sono di popolazione inferiore ai 15.000 abitanti dunque non ci saranno ballottaggi.

I candidati per Colli al Metauro sono Candio Curina di Energia in Comune e Pietro Briganti di Insieme per Crescere.

Per Fermignano i candidati sono Delfina Betonica della lista Fermignano Rinasce e Emanuele Feduzi di Fermignano Futura.

A Fossombrone i candidati sono quattro: Fabio Londei di Prima Fossombrone, Gloria Mei di Progetto Comune, Elisa Cipriani di Uniti per Fossombrone e Massimo Berloni della lista Massimo Berloni Sindaco.

A Gradara il candidato unico è il sindaco uscente Filippo Gasperi della Lista Civica per Gradara.

Anche a Mercatino Conca candidato unico con Omar Lavanna di Mercatino 4.0.

A Mondavio i candidati sono Girolamo Martino di Mondavio città nuova e Mirco Zenobi per un futuro comune.

Infine a Mondolfo la partita è tra Nicola Barbieri di Fare città e Anteo Bonacorsi di Futura Tu al centro.

Gli elettori totali saranno 44.391 nei sette comuni. A Colli al Metauro 9.810; a Mondolfo 11.934, a Fossombrone 7.853; a Fermignano 6.619, a Gradara 4.020, a Mondavio 3.215 e a Mercatino Conca 940.