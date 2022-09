Elezioni 2022, due pesaresi alla Camera dei Deputati: dopo Carloni anche Antonio Baldelli

FANO – Saranno due i pesaresi a rappresentare in Parlamento il territorio locale: dopo Mirco Carloni è arrivata anche l’ufficialità per l’avvocato Antonio Baldelli. Per entrambi a breve si apriranno le porte della Camera dei Deputati.



Per Baldelli, esponente di Fratelli d’Italia e fratello di Francesco, ex sindaco di Pergola e attuale assessore regionale, la nomina è arrivata solo nella giornata del 27 settembre dopo gli ultimi conteggi. Ad ufficializzare la notizia è stato lo stesso diretto interessato che ha colto l’occasione per ringraziare i suoi sostenitori.

«Ho il piacere di comunicarvi che sarò il vostro rappresentante alla Camera dei Deputati. Sono orgoglioso e, allo stesso tempo, mi sento onorato di far parte di una squadra di parlamentari marchigiani di centrodestra, uomini e donne di questo territorio che saranno la cinghia di trasmissione tra il Governo regionale a guida Fratelli d’Italia ed il Governo nazionale che vedrà in Giorgia Meloni una guida eccezionale. Grazie a tutti per aver contribuito a portare le Marche al Governo. Che Dio illumini sempre le nostre menti e i nostri passi».

A Pergola Fratelli d’Italia ha ottenuto il 46,81% dei consensi alla Camera e il 42,73% al Senato.