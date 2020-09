In calendario tre recite del Barbiere di Siviglia, concerti e due rarità come la Messa di Milano e il Miserere. Il Sovrintendente: «Non volevamo fermarci»

PESARO – Rossini Opera Festival, ecco l’edizione straordinaria autunnale.

Come appendice alla consueta edizione estiva, tenutasi con successo nonostante le condizioni proibitive causate dal Covid grazie a un importante sforzo organizzativo, il Rossini Opera Festival proporrà una sezione autunnale in programma dal 1° al 29 novembre 2020.

In calendario il Concerto finale dell’Accademia Rossiniana “Alberto Zedda”, il 1° novembre alle 20.30 al Teatro Sperimentale; una selezione dei Péchés de vieillesse eseguita dal pianista Alessandro Marangoni (il 14 novembre alle 20.30 al Teatro Rossini); due vere e proprie rarità, mai eseguite al ROF, come la Messa di Milano e il Miserere (il 15 novembre alle 20.30 al Teatro Rossini); tre recite del Barbiere di Siviglia messo in scena da Pier Luigi Pizzi al ROF 2018 (il 25 e 27 novembre alle 20 e il 29 novembre alle 17 al Teatro Rossini); infine, due recite del classico Viaggio a Reims di Emilio Sagi, ripreso da Elisabetta Courir, con gli allievi dell’Accademia Rossiniana 2020 (il 26 e 28 novembre alle 20 al Teatro Rossini).

Ernesto Palacio, sovrintendente del Rof è entusiasta: «Il concerto di Alessandro Marangoni era già stato fissato in precedenza, mentre tutto il resto del programma è frutto della situazione creatasi con l’esplosione della pandemia. Abbiamo rinviato due delle tre opere già programmate al ROF 2021, mentre recupereremo l’Accademia Rossiniana e Il viaggio a Reims degli allievi proprio in novembre. Debutteranno come docenti il regista teatrale ed autore Giampiero Solari e il direttore d’orchestra Roberto Abbado. Essendoci disponibilità di finanziamenti, abbiamo avuto l’opportunità di realizzare questa eccezionale sessione autunnale, riproponendo anche Il barbiere di Siviglia del 2018 e presentando due composizioni sacre di Rossini mai eseguite al ROF come il Miserere e la Messa di Milano».

Ernesto Palacio e Daniele Vimini

Il barbiere di Siviglia vedrà Michele Spotti dirigere l’Orchestra Sinfonica G. Rossini e il Coro del Teatro Ventidio Basso (Maestro del Coro Giovanni Farina) e un cast composto da Juan Francisco Gatell (Conte d’Almaviva), Marco Filippo Romano (Bartolo), Aya Wakizono (Rosina), Iurii Samoilov (Figaro), Michele Pertusi (Basilio), Elena Zilio (Berta) e William Corrò (Fiorello/Ufficiale).

Il viaggio a Reims sarà diretto da Alessandro Cadario sul podio dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini.

Miserere e Messa di Milano saranno diretti da Ferdinando Sulla, alla guida della Filarmonica Gioachino Rossini e del Coro del Teatro della Fortuna (Maestro del Coro Mirca Rosciani); il Miserere sarà interpretato da Manuel Amati, Antonio Garés e Grigory Shkarupa; ad essi, nella Messa di Milano, si aggiungerà Svetlina Stoyanova.

Il presidente del Rof, il vicesindaco di Pesaro Daniele Vimini: «Il Rof estivo conserverà la sua struttura consueta, ma ogni opportunità di estendere direttamente o indirettamente la sua attività (produzioni liriche, concerti, corsi di formazione, creazione di opportunità di lavoro, indotto economico) produce effetti molto positivi. Ci rimettiamo in moto dopo l’edizione estiva, alla sezione autunnale seguirà la quarta tappa della tournée in Oman in attesa delle celebrazioni del Compleanno di Rossini e poi del Festival 2021, in occasione del quale contiamo di inaugurare il nuovo PalaScavolini con un Gala celebrativo».

La prevendita dei biglietti aprirà giovedì 8 ottobre. Prenotazioni via email a: boxoffice@rossinioperafestival. Informazioni: www.rossinioperafestival.it.