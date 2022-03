PESARO – Il settore dell’automotive sta attraversando un momento di forte cambiamento. Tecnologia e innovazione sono gli asset su cui si muovono le richieste dei clienti. Ma con il caro carburante sta aumentando anche l’interesse verso le auto elettriche. Volvo Pesaro, infatti, sta presentando il nuovo modello XC40 Recharge Pure Electric. Ne abbiamo parlato con il responsabile dello showroom, Mirco Vimini.

Il mercato delle auto elettriche è in forte crescita. Quali sono le principali leve su cui si è costruito questo interesse da parte dell’acquirente?

«L’acquirente è sempre più informato ed attento all’ecosostenibilità ed è molto sensibile all’inquinamento ambientale e al risparmio sia energetico che economico: eco incentivi statali sia per l’acquisto del nuovo che dell’usato nonché per l’installazione delle wall box private. Inoltre, ad attirare l’interesse dell’acquirente, è la maggiore diffusione delle colonnine/stazioni di ricarica presso le aziende e le possibilità di accumulo dell’energia dovuta ai pannelli solari, con i quali si possono alimentare sia wall box private che colonnine/stazioni di ricarica in azienda, e l’esenzione dal pagamento del bollo per i primi 5 anni dall’immatricolazione».

Il responsabile Mirco Vimini

È possibile che l’accelerata di questi ultimi tempi sia ascrivibile al forte rialzo dei prezzi del carburante?

«L’aumento dei prezzi del carburante ha permesso al potenziale acquirente di motore ice, di riflettere ri-considerando l’elettrico perché il costo di utilizzo di un’auto elettrica è inferiore rispetto a quello di un’auto a combustibile “tradizionale” inclusi gpl e metano».

Qual è il cliente tipo per questo tipo di auto?

«Pensiamo a tutti gli spostamenti quotidiani, usando l’auto tra casa/lavoro, scuola/attività ricreative o sportive, proprie o dei propri cari, la spesa quotidiana o settimanale: si ruota mediamente, su percorsi di 50 km giornalieri al massimo che sono tutti percorribili in elettrico per esempio anche dalla maggior parte delle vetture ibride plug-in presenti oggi sul mercato. Anche per chi fa più chilometri ed ha comunque disponibile una soluzione di ricarica (a casa, a lavoro, pubblica) il veicolo elettrico è sempre più preso in considerazione sia dai privati sia da agenti commercio, che aziende e professionisti».

Volvo Car continua il suo processo di elettrificazione della gamma: Nuova Volvo XC40 e Nuova Volvo C40 entrambe elettriche, ne sono gli esemplari più recenti introdotti nel mercato italiano. Mi sembra che siano già disponibili nei vostri saloni della concessionaria Pieralisi. Da quando saranno in commercio? Può descriverci i punti di forza di queste due automobili?

«Si è vero, entrambe elettriche e disponibili: come il resto delle Volvo, sono progettate per offrire una mobilità efficiente e sostenibile. La Nuova Volvo XC40 Recharge Pure Electric ha il design audace e innovativo del compatto Urban suv da cui deriva, con un look sportivo e contemporaneo. Una macchina che è il risultato della trasformazione da suv a rivoluzionario crossover: combina tecnologia più innovativa e avanzata, connettività integrata, fruibilità e materiali, per offrire ai clienti un’esperienza unica dal design avanzato, eccezionale e sorprendente».

I modelli di ecosostenibilità applicati alle auto saranno davvero i paradigmi del futuro della mobilità?

«Assolutamente sì: considerate, per esempio, le normative sempre più stringenti dei vari paesi. Per esempio, l’Ue adotta misure per ridurre le emissioni di co2 di autovetture nuove e di veicoli commerciali leggeri (furgoni) nuovi. In Italia, l’ecotassa è un’imposta da pagare al momento dell’acquisto dell’auto che grava sulle vetture più inquinanti in termini di anidride carbonica (o CO2), gas climalterante fra i maggiori responsabili del cambiamento climatico. È evidente che l’ecotassa sia stata concepita per scoraggiare l’acquisto delle automobili più inquinanti, nell’ottica di dare un ulteriore impulso alla mobilità green».

Quali sono le principali domande che vi sottopongono i clienti e qual è il vostro ruolo nell’accompagnarli in questo nuovo scenario?

«Conviene l’elettrico? Come funziona? Quanta autonomia ha? E ancora. Come si ricarica? Per quanto tempo? A casa devo cambiare la potenza circa la fornitura di corrente elettrica che ho già? Quanto mi consuma di più?…Oggi si parla di consulenti di mobilità, che insegnano ad “usare” l’auto non solo per i dispositivi Adas e Infotainment, bensì insegnano ad avere dimestichezza con l’elettrificazione e con tutto ciò che ne deriva e ne consegue anche in termini di approccio alla guida, senz’altro diversa rispetto a quella dei tradizionali motori Ice».

Possiamo affermare che l’industria dell’automotive abbia abbracciato un modello etico del fare impresa?

«Sì certamente, nella piena convinzione che sia necessario agire in modo sostenibile per garantire già oggi la mobilità di domani. Volvo Cars sta prendendo misure concrete per contrastare e ridurre le emissioni abbattendole lungo l’intera filiera di vita dell’auto. Volvo Car Italia prevede stazioni di ricarica Volvo ultrafast da 150 kW Powerstop, per la diffusione della mobilità elettrica sul territorio italiano e l’abbattimento delle emissioni di CO2».

Quali le prossime sfide della Pieralisi?

«La Pieralisi F.lli S.p.a. ha deciso di intraprendere una nuova avventura aprendo la concessionaria Volvo ed il service a Pesaro. Per il futuro siamo sempre pronti a cogliere nuove sfide ed opportunità, con l’elasticità che da sempre ci contraddistingue con un approccio umile, attento e mirato al raggiungimento degli obiettivi che di volta in volta ci prefiggiamo. Vogliamo rimanere impressi nella testa dei nostri clienti così da poter essere sempre la loro prima scelta, grazie anche all’attitudine al servizio del gruppo, per soddisfare le esigenze delle persone che entrano in contatto con noi. Diamo la massima importanza ai canali physical come gli ambienti digital: il nostro sito web www.gruppopieralisi.it, si unisce all’insieme degli altri canali online quali, Pieralisioccasioni.it, Facebook(https://www.facebook.com/pieralisivolvo/) linkedin (https://www.linkedin.com/company/volvo-cars-pieralisi/) e Instagram(https://www.instagram.com/pieralisivolvo/) utilizzati per avere un contatto con il cliente sempre più tempestivo».