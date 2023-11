Inaugurata ad Osaka la prima filiale in Giappone per il gruppo pesarese, alla presenza del console Marco Prencipe

Biesse, la multinazionale con sede a Pesaro attiva nella tecnologia per la lavorazione di legno, vetro, pietra, metallo e materiali compositi, sbarca in Giappone. Oggi, mercoledì 29 novembre, ad Osaka è stata inaugurata la prima filiale della società marchigiana nel Paese del Sol Levante, alla presenza del Console d’Italia, Marco Prencipe. «La scelta della Biesse di aprire la loro prima sede giapponese ad Osaka, prodromica ad un’ulteriore consolidamento della presenza in un mercato ad alto potenziale quale quello giapponese, conferma il dinamismo del Kansai – regione che ospiterà la prossima Expo universale nel 2025, nonché l’attrattiva del mercato di questa area per le aziende italiane», sottolineando come l’avvio del nuovo showroom «rappresenti un traguardo importante, nonché un esempio di positiva collaborazione economico-commerciale tra Italia e Giappone», ha commentato Prencipe. «Una regione – ha continuato il console- dove la crescente cooperazione tra industrie, centri di ricerca e università, crea terreno fertile per collaborazioni scientifiche, tecnologiche e industriali».

Fondata a Pesaro nel 1969 da Giancarlo Selci, la Biesse realizza l’80% del proprio fatturato consolidato all’estero, ed opera in più di 160 nazioni grazie ad una presenza diretta nei principali mercati mondiali. La scelta di investire nel Kansai nasce soprattutto dall’atteggiamento innovativo dell’industria locale della lavorazione del legno.

Già nel 2021, il gruppo pesarese aveva indicato il Giappone tra i suoi obiettivi internazionali. «L’espansione in Giappone – aveva fatto sapere al tempo- rappresenta la volontà di investire in un Paese dall’ottimo potenziale dovuto soprattutto all’attitudine innovativa dell’industria locale della lavorazione del legno. La nuova sede ci permetterà attraverso l’unione di competenze manageriali locali e competenze di gruppo di sviluppare un business, peraltro già attivo grazie alla partnership che il Gruppo aveva con il partner Shinx».