Eccellenze artigiane e agroalimentari avranno il marchio di origine e produzione pesarese

PESARO – Prodotti agricoli e artigianali d’eccellenza con il marchio di origine pesarese. Ecco la prima commissione De.Co., per la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari, artigianali tradizionali locali. «Si tratta di un’attestazione di tipicità, storicità e di origine geografica, rilasciata dal Comune di Pesaro, che ha la funzione di legare un prodotto o le sue fasi realizzative a un particolare territorio comunale», spiegano il vice sindaco Daniele Vimini e l’assessore alle Attività Economiche Francesca Frenquellucci.

Un marchio di attestazione di origine geografica, per garantire il mantenimento della peculiarità dei prodotti agro alimentari e artigianali tipici che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura e tradizione locale, attestando la loro origine e il loro legame storico e culturale con il territorio comunale. Per ottenere l’attribuzione della De.Co. si dovrà presentare una domanda, che verrà valutata da una Commissione formata da:

Daniele Vimini, vice sindaco

Francesca Frenquellucci, assessore alle Attività Economiche

Responsabile Attività Economiche Comune di Pesaro

Piergiorgio Angelini, esperto settore enogastronomico

Silvana della Fornace, Confart

Patrizia Caimi, Terziario Donna Confcommercio Pesaro-Urbino

Mario Di Remigio, Confcommercio Pesaro-Urbino

Biagiali Paolo, imprenditore settore

Floro Bisello, Adusbef

Roberto Ortolani, Coldiretti

Davide Ippaso, Confcommercio

La Commissione si riunisce almeno una volta all’anno, in presenza di domande e ha il compito di: approvare i disciplinari di produzione per sottoporli alla Giunta comunale, proporre l’assegnazione della De.Co. ai prodotti, affidare ad uno o più esperti esterni o individuati nell’ambito della stessa Commissione il compito di effettuare eventuali controlli per accertare la rispondenza delle domande pervenute ai criteri prescritti dai disciplinari o per accertare eventuali violazioni, richiedere controlli annuali a campione per verificare l’origine del prodotto, esprime parere in materia di procedimenti disciplinari per violazione delle norme previste dal presente Regolamento. I prodotti De.Co. saranno riconoscibili grazie ad un apposito logo identificativo che verrà rilasciato dal Comune e che attesterà: l’origine del prodotto, la sua composizione, la sua produzione. Il logo dovrà essere sistemato in modo chiaro e visibile, riprodotto nei colori originali, utilizzato sugli imballaggi, sulle confezioni, sulla carta intestata, nelle vetrofanie e sul materiale pubblicitario di ogni genere, sui menù o similari.