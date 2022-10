È un 41enne di Fano la vittima dell’investimento ferroviario alla stazione di Marotta

MAROTTA – È un 41enne di fano la persona che ha perso la vita travolto da un treno nel pomeriggio del 21 ottobre. Il dramma si è consumato intorno alle 16.30 non distante dalla stazione ferroviaria locale: l’uomo è stato travolto da un treno interregionale che da sud stava procedendo verso Pesaro in transito sul binario 1. Per lui non c’è stato nulla da fare: l’impatto non gli ha lasciato scampo.



Nonostante la dinamica sia ancora al vaglio da parte delle autorità intervenute sul posto, non ci sarebbero grandi dubbi sulla volontarietà del gesto: decisive potrebbero essere alcune testimonianze delle persone presenti a quell’ora alla stazione ma anche quella del capotreno.



Sul luogo la polizia locale ma anche i vigili del fuoco, i carabinieri della compagnia di Fano, la polizia e il 118. Tante le persone che a quell’ora affollavano la stazione: il dramma consumatosi a gettato i presenti nello sgomento più nero. I rilievi i sono prolungati fino alla prima serata. Gravi rallentamenti al traffico ferroviario in entrambe le direzioni.