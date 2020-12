È il giorno del vaccino anche a Pesaro, ecco le prime dosi a due dottoresse

PESARO – È il giorno del vaccino anche al San Salvatore di Pesaro. Le prime a sottoporsi sono state Margherita Lambertini, medico del Pronto Soccorso e Elisa Burzacchi, infermiera del Pronto Soccorso.

Per il V-Day nelle Marche sono arrivate 200 dosi di vaccino Pfizer-Biontech, distribuite in 40 fiale, che servono a dare l’avvio alla profilassi marchigiana nel V-Day in contemporanea in tutta Europa.

Elisa Burzacchi, infermiera del Pronto Soccorso

Dopo l’odierno V-Day, a gennaio si proseguirà con la vaccinazione di operatori sanitari, personale ed ospiti delle Rsa, per un totale di 37.872 dosi previste per le Marche. Alla prima somministrazione, dovrà fare seguito il richiamo il 21° giorno successivo.

Margherita Lambertini , medico del Pronto Soccorso

«Le prime dosi sono arrivate e il 2021 dovrà essere l’anno della liberazione dal Covid – afferma il sindaco Pd di Pesaro e presidente Ali (Autonomie Locali Italiane) Matteo Ricci – Occorreranno però due condizioni fondamentali: lo Stato dovrà garantire e distribuire il vaccino nel modo più veloce ed efficace possibile; le persone dovranno vaccinarsi in massa. Dobbiamo raggiungere l’immunità di gregge (70% vaccinati) velocemente per tutelare i più fragili e far ripartire economia e lavoro. Non ci sono solo i diritti ma anche i doveri, e vaccinarsi è un dovere per liberare le nostre città. Io mi vaccino, fallo anche tu. Martedì 29 alle 11.30 in diretta Facebook ne parliamo con il Prof. Pregliasco che darà tutte le informazioni necessarie sul vaccino».