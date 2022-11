È fanese il più giovane pilota della storia: il 17enne Riccardo Ferri ha preso le ali

FANO – Non ha ancora il diploma e tantomeno la patente, ma può già pilotare un aeroplano. Lui è Riccardo Ferri, fanese purosangue, che nella mattina del 29 novembre, presso l’aeroporto della Città della Fortuna ha superato brillantemente l’esame pratico di abilitazione per ottenere la licenza di pilota privato.

Si tratta del più giovane pilota che abbia mai ottenuto una licenza all’aeroporto di Fano, dati recenti alla mano, tra i più giovani nella storia in assoluto, considerando che ha compiuto 17 anni solo la scorsa settimana. Riccardo ha seguito il suo corso completo presso la Eagles Aviation Academy di Fano, scuola specializzata nella formazione di piloti professionisti.

Dopo avere superato brillantemente l’esame di teoria presso ENAC, Ferri ha completato il suo addestramento con voli a doppio comando e con voli da solista, compresa la lunga navigazione fino all’aeroporto di Pescara; se non fosse stato per il brutto tempo, avrebbe fatto l’esame il giorno del suo compleanno, appena qualche giorno fa. Lo stesso esaminatore, il comandante Alitalia Giordano Filippetti, ha fatto i complimenti a Riccardo per la maturità e per la preparazione. Ora Ferri dovrà completare il liceo per poi dedicarsi in pieno alla carriera di pilota civile. A Riccardo Ferri vanno i complimenti di tutta la comunità aeroportuale fanese.