Due valli collegate da sentieri, il progetto di Montecopiolo per lo sviluppo turistico

MONTECOPIOLO – Due valli collegate da una rete di sentieri immersi nella natura da percorrere a piedi e in bicicletta. Ecco il progetto per lo sviluppo turistico di Montecopiolo.

Prende forma il progetto del Pil ‘I percorsi dell’esperienza alle origini del Montefeltro’ coordinato dal Gal (Gruppo di azione locale) Montefeltro che, grazie al Psr Marche, hanno ottenuto un finanziamento di quasi 500mila euro per avviare nei territori coinvolti progetti capaci di potenziare l’offerta turistica dell’intera area del Montefeltro tra realizzazione di aree di sosta, sistemazione di aree verdi, riqualificazione di percorsi fluviali e investimenti sul turismo bike. Sette i Comuni coinvolti a cavallo tra le province di Pesaro Urbino e Rimini: Macerata Feltria, Mercatino Conca, Monte Grimano Terme, Montecopiolo, Monte Cerignone, Pietrarubbia e Sassofeltrio.

A Montecopiolo il progetto prevede un intervento di riqualificazione, realizzato dall’amministrazione comunale, della rete dei percorsi tra il monte Montone e il castello di Montecopiolo, tra le valli del Marecchia e del Conca, da percorrere a piedi, in MTB o e-bike. Saranno inoltre potenziati i servizi nell’attuale area di sosta che collega i due siti con la possibilità di affidare a soggetti privati la gestione di servizi per i turisti. Coinvolti nel progetto anche due importanti imprese che hanno partecipato al bando Psr ottenendo i contributi. I proprietari dell’hotel Parco del Lago realizzeranno un camping con aree di sosta per i camper mentre Glamping Inn realizzerà un camping ‘glamour’. Complessivamente il progetto, finanziato con i fondi del Psr Marche, riqualificherà l’offerta turistica di Montecopiolo.

«Vogliamo incrementare i servizi presenti sul territorio per incentivare il turismo anche al di fuori del periodo invernale e di conseguenza generare economia e creare posti di lavoro – spiega il sindaco di Montecopiolo Pietro Rossi – Solo creando lavoro e offrendo servizi riusciremo a combattere lo spopolamento dei nostri territori. In questo caso andremo a riqualificare una rete di percorsi tra il monte Montone ed il castello che potranno essere percorsi a piedi e in bicicletta e che saranno dotati di apposita segnaletica. Il contributo ottenuto si aggira intorno ai 39mila euro per un investimento complessivo di 56mila euro. E’ prevista anche la sistemazione della struttura attualmente presente nella naturale area di sosta che collega i due siti: diventerà una struttura attrezzata dotata anche di servizi pubblici per i visitatori. L’obiettivo è di terminare i lavori per il prossimo autunno».

«Abbiamo colto al volo questa opportunità offerta dal P.I.L Montefeltro per potenziare la nostra ricettività realizzando, anche grazie ai contributi ottenuti partecipando al bando, un camping, con aree di sosta attrezzate per i camper, che incrementerà l’offerta di servizi a disposizione dei turisti – spiega Massimiliano Druda dell’Hotel Parco del Lago – Da questo intervento ne trarrà giovamento tutto il sistema turistico di Montecopiolo e del territorio. I lavori sono già iniziati».

«Faremo un ‘glamping’ ossia un camping glamour – spiega Omar Angeli della società Glamping Inn che ha brevettato le case galleggianti ancorate al pontile della darsena di Rimini – Nella frazione di Santa Rita, in un’area di 50mila metri quadri, svilupperemo questo campeggio riqualificando un fabbricato che sarà il cuore del camping con bar, ristorante ed altri servizi. Sarà un ‘glamping’ dunque realizzeremo alloggi innovativi come case mobili modello Family e Suite, corredate di tutti i comfort propri di un alloggio di lusso e di bolle trasparenti per ‘dormire sotto le stelle’. È prevista anche l’installazione di una pista di ghiaccio ‘sostenibile’ (in sintetico), realizzata con materiale già riciclato, da utilizzare non solo in inverno ma anche durante le mezze stagioni. L’obiettivo è di aprirlo per l’inizio dell’estate».