Due autovelox in arrivo: uno tra Fosso Sejore e Pesaro, l’altro sulla Montelabbatese

La Prefettura in accordo con le forze dell'ordine ha optato per l'installazione di sistemi di controllo della velocità in due strade molto pericolose, già teatro di incidenti

PESARO – Due autovelox in arrivo: uno sulla montelabbatese e uno sulla statale 16.

Un problema annoso quello del traffico tra Fosso Sejore e Pesaro, così come sulla Montelabbatese. Strade ad alta percorrenza in cui sono stati riscontrati numerosi incidenti, anche mortali.



Così la Prefettura assieme alla Polizia Locale di Pesaro, i rappresentanti dell’Anas Marche di Ancona e al Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Pesaro, ha approvato l’installazione di due dispositivi di controllo remoto della velocità. Il primo sarà nel tratto di statale compreso tra la località “Fossoseiore” e l’ingresso del centro abitato di Pesaro, l’altro sul sulla “Montelabbatese” all’altezza dell’intersezione con via Trasimeno.

I tratti di strada esaminati risultano infatti caratterizzati da elevato flusso veicolare, che, specialmente per quanto riguarda la SS16, diventa caotico e pericoloso nel periodo estivo a causa della presenza di stabilimenti balneari e delle attività di ristorazione e turistiche e tale da non consentire, anche a causa della conformazione delle strade, la contestazione immediata delle violazioni.

La circolazione sulla montelabbatese, dal canto suo, si connota per l’alto tasso di incidentalità a causa dell’elevata velocità dei veicoli.

Al termine dell’incontro è stato espresso all’unanimità parere favorevole al prossimo inserimento dei tratti stradali tra quelli nei quali è autorizzato l’utilizzo delle apparecchiature di controllo remoto della velocità senza l’obbligo della contestazione immediata di eventuali violazioni.

I dispositivi saranno installati e attivati nel giro di alcune settimane.