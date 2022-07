Sulle tracce del Duca Federico, cinque giornalisti di testate nazionali alla scoperta di Pesaro e Urbino

Confcommercio e Confturismo terre di Urbino hanno organizzato il press tour per promuovere il territorio

PESARO URBINO – Cinque giornalisti di testate nazionali sulle tracce del Duca Federico da Montefeltro, l’obiettivo è promuovere la provincia di Pesaro.

Beba Marsano del Corriere della Sera, Laura Squizzato del TG2, Floriana Schiano Moriellode Le Frecce/Trenitalia, Vincenzo Petraglia del Gruppo Cairo RCS, Rosella Cerulli coordinatrice dell’evento e collaboratrice di numerose riviste turistiche sono i cinque giornalisti di testate nazionali che, accompagnati dal segretario di Confturismo Terre di Urbino e del Montefeltro Egidio Cecchini, sono stati protagonisti di un incalzante Press Tour di due giorni attraverso le meraviglie dei territori di Urbino e Cagli sulle tracce del Duca Federico da Montefeltro e delle opere di due suoi illustri “cortigiani”: Giovanni Santi e Francesco di Giorgio Martini.

Questo il primo atto di un corposo progetto di promozione turistica realizzato con il contributo del Gal Montefeltro.

Con una unica, ineludibile digressione: la visita, che ha aperto il press-tour ad Urbino, all’Oratorio di San Giovanni, che ha incantato e sorpreso tutti i partecipanti per la bellezza del ciclo pittorico dei fratelli Salimbeni.

Poi a Palazzo Ducale, accolti dal Responsabile Comunicazione Architetto Stefano Brachetti e accompagnati dal Direttore della Galleria Nazionale delle Marche, Luigi Gallo. Hanno quindi ammirato le numerose opere di Giovanni Santi e Francesco di Giorgio Martini presenti e la mostra “Urbino Crocevia delle Arti”, oltre al secondo piano di Palazzo Ducale, concludendo infine la visita con gli incredibili Studiolo del Duca e Torricino Nord.



Ultima tappa del Tour Urbinate è stato il Mausoleo dei Duchi di San Bernardino, progettato dal Martini, di cui è stato vivamente apprezzato il restauro finora realizzato con una unanime richiesta: poter ammirare il ritorno della Pala di Brera nella sua sede originaria, almeno per un periodo, alla ultimazione dei restanti lavori.

La gastronomia è stata l’altra grande protagonista di queste due giornate grazie a Il Girarrosto e Osteria L’Angolo Divino di Urbino e L’Osteria Sant’Angelo e il Caffè d’Italia di Cagli. I prodotti del territorio sono stati protagonisti.

E poi si è tornati alla cultura con rotta su Cagli, direzione Chiesa di San Domenico, per ammirare il capolavoro di Giovanni Santi. Poi il teatro Comunale con gli antichi meccanismi scenici, in primis il magnifico sipario opera di Alessandro Venanzi.

E ancora su per la Rocca Martiniana collegata con il Torrione Ovoidale in centro storico da un lungo ed spettacolare cunicolo sotterraneo, il “soccorso coverto”, interamente percorribile con i suoi 360 gradini che dal torrione risalgono alla collina per aprirsi all’interno della fortezza.

Per Egidio Cecchini, segretario di Confcommercio Terre di Urbino e Montefeltro «questa due giorni è stata una intensa piacevole ed utilissima azione promozionale (la prima di tante altre che metteremo in campo) che ci ha permesso di far vivere i tanti aspetti e le tante bellezze del nostro territorio a un gruppo di operatori della comunicazione curiosi, di grande professionalità oltrechè espressione di alcune delle più rilevanti testate a livello nazionale».