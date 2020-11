Pesaro, la droga nel reggiseno e sotto il sedile dell’auto: coppia nei guai

PESARO – Avevano nascosto la droga sotto il sedile dell’auto e nel reggiseno: un arresto e una denuncia.

I servizi predisposti per l’emergenza Covid che hanno coinvolto anche la Squadra Mobile di Pesaro hanno permesso di arrestare e denunciare in stato di libertà rispettivamente un italiano di 32 anni e la compagna convivente di anni 33, coppia di Urbino, rintracciati a Pesaro, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo hascisc e cocaina.

La coppia è stata intercettata lungo la Statale SS16 e controllata, atteso che sulla targa era indicata la provincia di appartenenza Rimini. All’atto del controllo e identificazione è emerso che l’uomo aveva diversi precedenti a suo carico inerenti proprio le sostanze stupefacenti.

La circostanza, unita al fatto che i due apparivano nervosi e agitati e che proprio l’uomo, seduto lato passeggero dell’auto, ha effettuato uno strano movimento con le gambe, ha permesso di rinvenire e sequestrare, proprio sotto alle sue gambe, due “panette” di hascisc del peso di 205 grammi circa nonché un involucro contenente cocaina del peso di 5 grammi circa.

Le successive operazioni di perquisizione compiute sul posto e concluse negli uffici della Squadra Mobile, negative per l’uomo, hanno permesso invece di rinvenire e sequestrare un ulteriore involucro contenente cocaina del peso di grammi 6 circa che la donna occultava nel reggiseno.

Il 32enne, nullafacente, è stato arrestato e su disposizione del pm di turno ristretto, stante i suoi precedenti penali specifici, anche recenti, nella locale Casa Circondariale. La donna è stata invece indagata in stato di libertà.

Il giudice del Tribunale di Pesaro ha convalidato l’arresto operato e ha emesso ordinanza con la quale ha confermato la custodia cautelare in carcere.