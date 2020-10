Droga, dollari falsi e documenti illeciti: denunciato 24enne a Urbino

URBINO – Droga, dollari falsi e documenti illeciti. I carabinieri della compagnia di Urbino hanno denunciato a piede libero un ragazzo 24enne dell’Est Europa.



Durante un normale controllo, i militari hanno notato il giovane abbastanza nervoso. E non avevano torto, tanto che hanno trovato dello stupefacente, alcuni grammi di marijuana.

La perquisizione è proseguita a casa dove hanno trovato un bastone in legno, della lunghezza di circa ottanta centimetri, simile a una mazza, ritenuto arma contundente. Per questo è stato denunciato, oltre che per detenzione a fini di spaccio, per porto abusivo di armi.



Ma c’era dell’altro, il ragazzo aveva anche dei dollari americani falsi e dei documenti di illecita provenienza. Apparterrebbero a persone di Urbino: si tratta di carte di identità, polizze assicurative e carte di circolazione forse usate in qualche attività illecita dal ragazzo. Le indagini sono ancora in corso.

I carabinieri lo hanno quindi denunciato anche per spendita e introduzione di monete false e ricettazione.