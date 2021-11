Doppio colpo. Banda di ladri svaligia due banche a Padiglione e Mondaino

PESARO – Due colpi ravvicinati, obiettivo le banche. Nella notte tra martedì e mercoledì una banda di ladri professionisti ha forzato la porta antipanico della Riviera Banca di Padiglione. Una volta all’interno in pochi attimi si sono diretti ai cassetti degli sportelli degli addetti alla banca e hanno asportato contanti. Un colpo ingente, con un ammanco quantificato in circa 30.000 euro.

La forzatura della porta ha fatto scattare l’allarme, i Carabinieri sono intervenuti subito dopo. Ma dei malviventi nessuna traccia. I carabinieri hanno acquisito le immagini di videosorveglianza dell’istituto bancario e della zona oltre ad alcune testimonianze di residenti che hanno sentito il trambusto. Potrebbe trattarsi di tre o quattro persone travisate che hanno agito contemporaneamente per mettere a segno il colpo. Una banda di professionisti ben organizzata che ha preparato il colpo in maniera strutturata. Tanto che a distanza di pochi chilometri e di poco tempo lo stesso tipo di furto è stato commesso alla banca Valconca di Mondaino. Anche in questo caso, dopo aver scardinato la porta antipanico sul retro, i ladri In tutta fretta si sono diretti alle casse dove hanno portato via circa 25 mila euro.

Gli investigatori ritengono che il furto sia stato commesso dalla stessa banda e stanno acquisendo tutti gli elementi utili per poter portare avanti le indagini e incastrare i colpevoli.