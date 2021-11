Pesaro, dopo il festival di Venezia il film Benelli su Benelli è stato presentato allo Sperimentale

PESARO – Presentato a Pesaro in anteprima nazionale il docu-film Benelli su Benelli al Teatro Sperimentale (via Rossini 49) alla presenza del regista, del produttore e del cast del film.

Dopo la proiezione dell’11 settembre alla 78a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia come evento speciale della Giornata degli Autori, Benelli su Benelli si presenta al pubblico. L’ingresso alla serata era riservato in parte al cast e alle maestranze che hanno lavorato alla pellicola, in parte ai cittadini che si sono prenotati per i circa 200 biglietti gratuiti disponibili.

Nato da un’idea di Alessandro Gimelli e tratto dal Libro Tonino Benelli – Il cigno del motore, il Girardengo della motocicletta di Paolo Prosperi, il film è una co-produzione Genoma Films di Paolo Rossi Pisu con Albedo Productions di Cinzia Salvioli ed è diretto da Marta Miniucchi. Sarà la voce narrante di Neri Marcoré a guidare lo spettatore attraverso la vita umana e sportiva di Benelli. L’affabile, burlone, spericolato pilota Antonio, per tutti “Tonino”, era il più piccolo dei rampolli della dinastia Benelli dei primi del ‘900, fondatori della casa motociclistica pesarese divenuta marchio leggendario. Il film, attraverso foto, filmati di repertorio, interviste (una sarà al pluricampione del mondo Giacomo Agostini) e ricostruzioni-fiction, insieme a Alessandro Gimelli a impersonare Benelli, narra le gesta del pilota dalla nascita (nel 1902) fino alla tragica scomparsa avvenuta nel 1937.

Un momento dell’Anteprima

Benelli su Benelli è realizzato con il contributo di Regione Marche – Fondi POR-FESR 2014-2020, Marche Film Commission – Fondazione Marche Cultura, Comune di Pesaro, Riviera Banca; in collaborazione con Moto Club T. Benelli, Registro Storico Benelli, Terra di Piloti e Motori, CNA cinema e audiovisivi Marche. Il film è stato inoltre realizzato con il sostegno di CMT Orange Tools di Marcello Tommassini, Deisa Ebano, Filicori Zecchini e Boutique Ratti di Pesaro.