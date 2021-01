Donizetti e Rossini per il concerto di Capodanno a Pesaro

L'Orchestra sinfonica in streaming dal teatro Rossini per un inizio in musica e poi il 3 gennaio dal teatro della Fortuna di Fano. Ecco il programma

PESARO – Gli appuntamenti dell’Orchestra Sinfonica Rossini per un inizio dell’anno in musica.

La Rossini non si ferma perchè il 1 gennaio, alle ore 21, in streaming dal Teatro Rossini Pesaro sarà nuovamente impegnata nell’ormai consueto Concerto di Capodanno. Quest’anno saranno l’eleganza di Donizetti, la carica di Rossini ed il folklore di Martinů gli ingredienti della ricetta perfetta per festeggiare l’inizio del 2021. Istituito dall’OSR nel 2003, il Concerto di Capodanno è ormai diventato una tradizione imprescindibile che anche quest’anno, in modalità streaming nel rispetto della normativa vigente, inaugurerà la stagione concertistica del Teatro Rossini. Solisti d’eccezione dell’evento, i fratelli Stefano e Francesco Parrino, rispettivamente flauto e violino solista, con i quali l’OSR ha già collaborato in diverse produzioni fra cui ricordiamo il concerto nella suggestiva cornice di Monte Giove che li ha visti protagonisti nell’ambito della stagione concertistica Tracce del 2019.

La direzione del concerto è stata affidata alle sapienti cure di Daniele Agiman, direttore artistico e direttore principale dell’OSR per un programma all’insegna della grande musica con pagine di Rossini, Donizetti e Martinů.

A distanza di pochi giorni, poi, domenica 3 gennaio, alle ore 12, altro appuntamento in streaming per salutare l’arrivo del nuovo anno, questa volta dal Teatro della Fortuna di Fano. Un appuntamento per riunire la famiglia e fare un pieno di energia a suon di musica. Al fianco dell’OSR, sempre diretta da Daniele Agiman, un giovane tenore di grande talento, Domenico Menini con un programma lirico sinfonico che prevede musiche di Lehár, Listz, Rossini, J. Strauss jr.

Nel programma di Fano il programma intende proporre un momento gioioso agli spettatori, con polke ed arie davvero belle e brillanti, e una sottolineatura dei tratti identitari cittadini; con Liszt saremo di fronte ad un vero esempio di architettura musicale, al carnevale invece si riferirà il valzer trovato nel repertorio di Strauss proprio dal M° Agiman ed intitolato Immagini di carnevale.

Entrambi gli appuntamenti di Capodanno saranno introdotti, 15 minuti prima dell’inizio del concerto, da due puntate speciali di “Tracce di…”, sempre a cura del segretario artistico OSR Paolo Rosetti e della musicologa Maria Chiara Mazzi, per fare insieme “due chiacchere” nel foyer in attesa che la musica diventi protagonista.

Tutti gli appuntamenti saranno visibili in chiaro sui canali social dell’OSR e degli altri enti coinvolti nelle produzioni.