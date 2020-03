Donati 700 mila euro all’ospedale di Pesaro, la solidarietà per combattere il virus

Oltre 900 versamenti a Insieme per Marche Nord, da privati cittadini, imprenditori e sportivi. «Grazie a questa marea di affetto verranno acquistati ventilatori per la terapia intensiva, letti e macchinari»

PESARO – Oltre 700 mila euro donati a Marche Nord per l’emergenza Coronavirus.

Continuano le dimostrazioni di affetto e donazioni verso l’azienda ospedaliera. Tantissimi hanno risposto all’appello, sia privati cittadini, imprenditori e sportivi. “Insieme per Marche Nord“, in meno di 72 ore, ha raggiunto il traguardo dei 500 mila euro, raccogliendo anche i fondi arrivati attraverso la piattaforma Go Found Me attivata da Claudia Gatti con 70 mila euro.

I versamenti sono stati circa 900. Tanti di 10 o 20 euro, qualcuno anche di 5 euro, molti attraverso la causale del bonifico hanno lasciato un messaggio come lo slogan “andrà tutto bene” o “per i dottori dell’ospedale”.

Si allunga poi l’elenco delle aziende che hanno donato ventilatori: la Profilglass due ventilatori, la banca di Credito Cooperativo del Metauro un ventilatore e Ratti Srl un ventilatore. Altri due respiratori sono arrivati grazie alla generosità di Meccal (Colli al Metauro) e Lindbergh hotels. Tra gli altri la Fox Petroli, la famiglia Antonio Berloni, Rema Tarlazzi, Radiant Bruciatori. Tante le associazioni cittadine.

Anche l’associazione di Confindustria della provincia di Pesaro Urbino è in prima linea: in poche ore ha raccolto, tra gli associati, circa 250.000 euro; il finanziatore maggiore è Biesse che ha donato circa 100.000 euro che verranno utilizzati per l’acquisto di tecnologie. Un altro generoso contributo è arrivato da ItalService srl con un’altra ingente somma di 50 mila euro.

«Grazie a questa marea di affetto – spiega il direttore generale di Marche Nord Maria Capalbo – sarà possibile acquistare non solo i respiratori, fondamentali per attrezzare e implementare le terapie intensive di Marche Nord, ma anche una centralina e 18 monitor per monitorare i pazienti h24 e attivare altre 18 postazione letto per terapia intensiva fondamentali per curare i pazienti gravi di Coronavirus anche grazie alla donazione di 20 letti per terapia intensiva del valore di circa 100.000 euro da parte della Enereco Spa di Fano».

Chiunque volesse contribuire, le coordinate bancarie su cui poter fare il versamento sono: INSIEME PER MARCHE NORD Banca di Pesaro IBAN IT45P0882613300000000109407.