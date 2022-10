Ha il divieto di stare a Pesaro, ma lo trovano al parco con la droga: arrestato

Un nigeriano di 32 anni trovato con una dose di eroina. In passato un arresto per spaccio. La squadra Mobile lo ha portato in carcere

PESARO – A Pesaro non ci poteva stare in quanto spacciatore gravato del provvedimento di divieto di dimora in città.

La squadra mobile ha eseguito un ordine di carcerazione per un nigeriano di 32 anni, arrestato in passato a Urbino per spaccio di droga.

L’uomo era sottoposto ad obbligo di firma, che ha violato. E in seguito la misura era stata convertita in divieto di dimora in provincia di Pesaro.

Il nigeriano ha violato anche questa prescrizione ed è stato visto stazionare stabilmente al Parco Miralfiore. L’altro giorno ha subìto ulteriore aggravamento con la custodia cautelare in carcere.

Al momento dell’arresto da parte della squadra Mobile ha opposto resistenza cercando di divincolarsi. Quindi verrà denunciato anche per questo. Con sé aveva anche una dose di eroina. L’attenzione sul parco Miralfiore resta sempre alta.