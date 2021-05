Distacco Montecopiolo e Sassofeltrio, Acquaroli: «Faremo progetti di rilancio con chi si sente marchigiano»

PESARO – La secessione dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio genera commenti e polemiche. Anche il Governatore della Regione Marche Francesco Acquaroli interviene parlando di «un enorme dispiacere». Un territorio che sarebbe stato protagonista di un rilancio turistico sotto il nome dell’unità dell’intero Montefeltro.

«Il Senato ha votato per il distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio, l’ultimo atto propedeutico al passaggio in Emilia Romagna, un passaggio molto doloroso che avviene dopo quello dei sette comuni dell’Alta Valmarecchia e che è stato per me un ulteriore enorme dispiacere. Mi dispiace vedere così diviso un territorio come il Montefeltro, dalle enormi potenzialità turistiche, culturali e agricole, per il quale noi abbiamo grandi progetti e ci sarebbe piaciuto poterli condividere con tutti. Mi dispiace perché la sua vocazione paesaggistica è patrimonio integrante delle nostre Marche».

Sul caso era intervenuto anche il presidente della Provincia di Pesaro che aveva lanciato una frecciata ai sindaci dei due comuni.

«Quello che non ci è possibile fare per tutti, lo faremo con chi si sente marchigiano e che vuole nelle Marche costruire un futuro forte e ambizioso – chiude Acquaroli – Vogliamo fare quello che finora non è mai stato fatto e restituire a questi territori quelle opportunità che nel passato non hanno avuto. La Regione sarà al loro fianco».