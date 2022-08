Pesaro, dischi rotti di “Bella ciao” e insulti: Ricci bersaglio della polemica. «Canterai Giovinezza giovinezza»

PESARO – Non solo la polemica elettorale sulla fiamma nel logo di Fratelli d’Italia, ma anche sulle canzoni. Con il sindaco di Pesaro oggetto di insulti.

Matteo Ricci ha ricevuto via social due foto significative di un 45 giri di Bella ciao – canzone simbolo dei partigiani e dell’antifascismo – spezzato in più punti e accompagnato da parole che non lasciano spazio a equivoci: “Va i fare in cu** stron** ma quando ti cacciano da Pesaro? Vergognati. Canterai Giovinezza giovinezza. Forza Meloni”.

Ricci ha risposto: «Giovinezza, il disco di Bella ciao spezzato… parole educate… però dai è una destra liberale e moderata. Poi ti chiedi perché non tolgono la fiamma dal simbolo del partito».

Sarà una campagna elettorale infuocata.