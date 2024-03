Riceci, la Provincia convoca Aurora in una conferenza di servizi

PESARO – Caso Riceci, la Provincia ha convocato una conferenza di servizi sulla vicenda per il 14 marzo prossimo.

Provincia, Comune, Regione e cda Mms ormai hanno detto no al progetto. La conferenza dei servizi sarà una «preliminare e contestuale valutazione della documentazione da ultimo prodotta dalla società Aurora, delle osservazioni pervenute dal pubblico e per evidenziare i principali profili di criticità correlati alla realizzazione dell’impianto, tra i quali quello dell’effettivo rispetto delle distanze dal centro abitato, l’interferenza con aree boscate; l’interferenza con aree sottoposte a tutela integrale quali corsi d’acqua e versanti aventi pendenza assoluta superiore al 30%; l’interferenza con aree a rischio idrogeologico. Si tratta di questioni oggetto anche di una puntuale ed espressa richiesta di interpretazione autentica delle disposizioni del piano regionale dei rifiuti avanzata dal Consiglio Provinciale e inviata al Presidente della Regione Marche e al Presidente dell’Assemblea Legislativa con nota del Presidente della Provincia (prot. n.25033) del 27/06/2023 : richiesta a tutt’oggi non riscontrata dagli organi regionali competenti».

La conferenza decisoria è già convocata per il 6 agosto dopo l’ulteriore sospensione di 180 giorni.

Convocati alla conferenza dei servizi Soprintendenzaa, Anas, regione, comune di Petriano, comune di Urbino, vigili del fuoco, Arpam, Ast, Autorità di bacino, Unione montana, Marche multiservizi.