Riceci, lettera di Aurora alla Provincia. Biancani: «Intimidatoria, fatto grave»

Per il consigliere regionale un atto che «solitamente si può ritrovare in altre zone d'Italia. Fiducia nel dirigente»

PESARO – Caso Riceci, lettera di Aurora alla provincia di Pesaro. Il consigliere regionale Andrea Biancani e candidato sindaco per il comune non ci sta.

La missiva chiedeva in sostanza la rimozione del dirigente provinciale Andrea Pacchiarotti dal ruolo di coordinatore della conferenza dei servizi per la discarica di Riceci. Aurora e dunque Marche Multiservizi che ha il 40 per cento, non approva il suo metodo.

Biancani sottolinea: «Considero grave la lettera inviata dalla società Aurora alla Provincia e alla Regione. Una intimidazione che solitamente si può ritrovare in altre zone d’Italia. Solidarietà massima e massima fiducia nei confronti del dirigente Andrea Pacchiarotti, destinatario delle accuse. Ho conosciuto Pacchiarotti e devo dire che non è sicuramente un funzionario pubblico che si fa influenzare dalla politica e tantomeno dai privati».