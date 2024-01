Discarica di Riceci, Diversamente: “La Provincia può archiviare definitivamente il progetto”

URBINO – Discarica di Riceci, l’associazione Diversamente esprime il punto di vista sullo sviluppo del caso. Prima il rimpallo tra Provincia e Regione su competenze e pareri, poi le preoccupazioni dei cittadini sul progetto. Coi Verdi sempre pronti a tenere il faro acceso sugli sviluppi.

«La Provincia di Pesaro Urbino del Presidente Paolini può archiviare definitivamente il progetto della discarica. I 180 giorni richiesti da Aurora per rispondere alle osservazioni presentate dagli enti, tra i quali il Genio Civile; sono scaduti. Aurora non ha risposto quindi il progetto si deve intendere ritirato e la Provincia deve Archiviare – prosegue la associazione – La legge è chiara e i termini sono perentori. Tutto il resto sono chiacchiere da bar (o da ristorante) che hanno lo scopo di confondere e dividere i cittadini».



«Ormai è chiaro a tutti – conclude DiversaMente – si vuole far andare avanti il progetto della discarica guadagnando tempo per poter salvare la faccia in vista delle elezioni. Non lo permetteremo. Giù la maschera non siamo ancora a carnevale».