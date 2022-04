Necessario l'intervento degli uomini del Soccorso Alpino e dell'eliambulanza del 118. Necessaria quasi 8 ore per portare tutti in salvo

MONTE CATRIA – Disavventura a lieto fino per 4 escursionisti marchigiani che nel pomeriggio di domenica hanno scelto imprudentemente di proseguire il loro trekking fuori sentiero finendo sulle creste del Monte Catria, sopra Isola Fossara. Erano circa 16.30 quando uno di loro, a causa del terreno instabile, è scivolato per circa 20 metri in un costone, rimanendo infortunato.



A quel punto è stato richiesto l’intervento del Soccorso Alpino che, portatosi sul posto con tecnici e operatori, hanno chiesto anche il supporto dell’elisoccorso del 118. Dopo aver prestato le prime cure all’infortunato, i soccorritori hanno provveduto alla messa in sicurezza degli altri escursionisti. Il ferito è stato quindi caricato a bordo dell’elicottero mediante l’uso del verricello e trasportato all’ospedale di Regionale di Torrette.



I suoi compagni invece sono stati portati in salvo tramite tecniche alpinistiche e condotti fino a valle a bordo dei mezzi del soccorso. Si è trattato di un intervento estremamente complesso a causa della zona impervia, soggetta a scariche di sassi e dal sopraggiungere della notte. L’operazione è durata quasi 8 ore.