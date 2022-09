Al momento si temono dispersi: non si tratta di persone scomparse, ma di persone che attualmente non sono rintracciabili

CANTIANO – Tra i comuni marchigiani più devastati dall’ondata di maltempo che si è abbattuta nelle Marche nelle ultime 24 ore c’è il comune di Cantiano. Le immagini che arrivano dal web raccontano di una cittadina sommersa dalla piena. Tristemente evocativa l’immagine di piazza Luceoli totalmente sommersa dall’acqua (A questo link il VIDEO) .



Impressionante la forza dell’acqua che ha travolto tutto. Al momento si temono dispersi: non si tratta di persone scomparse, ma di persone che attualmente non sono rintracciabili. (A questo link un altro VIDEO).



I telefoni non funzionano e il sindaco Alessandro Piccini ha lanciato un appello via social, invitando i cittadini a restare in casa: «Una bomba d’acqua si sta abbattendo su Cantiano. Diversi fiumi sono straripati. L’acqua ha invaso le vie centrali del Paese. Diverse zone sono già sommerse. La viabilità comunale è interrotta in diversi tratti. Chiusa la statale in direzione Gubbio. Invitiamo la cittadinanza a mantenere la calma ed evitare situazioni di rischio». In alcune zone l’acqua è arrivata ai primi pani. Chiuso anche il passo della Contessa.