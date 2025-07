Disagio giovanile e bisogni, Passaparola ha incontrato 770 ragazzi e adulti a Pesaro

Il servizio del Comune di ascolto per le esigenze degli adolescenti. Pandolfi: «Servizio chiave per aiutare i ragazzi e i genitori»

PESARO – Il servizio gratuito Passaparola continua ad “abbracciare” quasi 800 tra ragazze e ragazzi, genitori, insegnanti e personale del mondo scuola, «con la sua attività continua e discreta, presente e puntuale, a conferma del sostegno e attenzione e azioni costanti ai giovani e alle famiglie data dall’Amministrazione» dice il presidente del Comitato dei sindaci dell’Ambito Territoriale Sociale n.1 Luca Pandolfi nello spiegare che «Si sono conclusi i due tavoli Scuole e Territorio che, come Comune di Pesaro, capofila del progetto dell’Ats1 Passaparola, facciamo con i referenti degli istituti scolastici delle medie e superiori. Incontri in cui sono state fatte le proposte progettuali per il prossimo anno scolastico 2025/26, ricalibrate in base alle nuove necessità emerse, che ci vedrà nuovamente nelle classi del territorio per portare tutto l’ascolto e le proposte necessarie per promuovere il benessere giovanile e prevenire il disagio tra i ragazzi e le ragazze tramite questo servizio, attivo dal 2000, a cui si sono rivolti, nell’anno appena concluso, 770 tra giovani e adulti».

Passaparola, da settembre a giugno 2024, ha “ascoltato” 531 (alcuni in più incontri) tra studenti e studentesse, famiglie, docenti e personale scolastico di 6 istituti secondari di secondo grado (173 ragazze/i, 25 genitori, 30 insegnanti e 1 operatore scolastico durante lo sportello; 2 classi –una 3^ e una 5^ – durante gli interventi in aula; per un totale di 531 colloqui) e di 6 scuole secondarie di primo grado (143 ragazze/i, 2 genitori e 10 insegnanti durante lo sportello; 3 classi durante gli interventi in aula; per un totale di 239 colloqui)

Il Passaparola «non è solo un servizio orientato agli studenti e al loro mondo circostante – precisa Andrea Mancini, coordinatore Ats1 – ma è anche uno degli strumenti privilegiati attraverso il quale come Ats1 riusciamo a declinare meglio i bisogni emergenti della fascia giovanile e le loro immense potenzialità e risorse; tutto questo al fine di lavorare per sviluppare una visione costruttiva e propositiva su queste tematiche».

Passaparola sarà riproposto da settembre, perché «Com’è nel nostro Dna – sottolinea Pandolfi – proseguiamo nel mettere in campo proposte condivise ed elaborate insieme al mondo scuola, al mondo socio-sanitario con il coinvolgimento del Terzo settore, una comunità educante che si mette al servizio delle ragazze e dei ragazzi e delle loro famiglie. Gli incontri appena conclusi sono un passaggio fondamentale per la programmazione delle prossime attività scolastiche, ma anche uno spazio di confronto e condivisione di quanto emerso negli sportelli di ascolto con i referenti deli istituti scolastici».

È un servizio gratuito, che basa il proprio approccio sull’ascolto autentico dei e delle psicologhe. L’obiettivo è entrare in contatto con i giovani, su qualsiasi argomento sottoposto, rispondere alle domande, ai dubbi, sostenere ragazze e ragazzi nei loro approfondimenti sulla conoscenza di sé e, di pari passo, dare sostegno alla genitorialità e confrontarsi sui temi dell’adolescenza insieme a coloro che lavorano quotidianamente con questa fascia d’età.

I servizi sono rivolti alle scuole di primo e secondo grado dei comuni dell’Ats1. Adolescenti, giovani e famiglie possono accedere tramite appuntamento nella sede del Quartiere 2 “Cinque Torri – Santa Veneranda” (largo Volontari del sangue 9) da prenotare al numero di telefono 0721.454867, tramite mail scrivendo a passaparola@comune.pesaro.pu.it o con messaggio su WhatsApp al 327.3843617.