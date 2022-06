La Diocesi fanese piange la scomparsa di don Sergio Bertozzi

FANO – La Diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola piange la scomparsa di Mons. Sergio Bertozzi, mancato nella giornata del 14 giugno. Nato il 17 gennaio 1938 a Saltara era stato ordinato presbitero il 29 giugno 1963. Dal 1963 al 1967 è stato vicario parrocchiale a Tavernelle di Serrungarina e assistente diocesano dei giovani dell’Azione Cattolica; dal 1967 al 1969 vicario parrocchiale a Mondavio, segretario del Consiglio presbiterale, incaricato per la formazione dei giovani sacerdoti, cappellano dell’ospedale di Mondavio; dal 1969 al 1976 era stato nominato Rettore del Seminario Vescovile di Fano, assistente diocesano di Azione Cattolica (1970-1976), incaricato per la Pastorale del Turismo (1971-1975).

Don Sergio Bertozzi

Un impegno eterogeneo ma costante che lo aveva portato dopo la morte del Vicario Generale Mons. Alberto Carbon nel mese di gennaio 1984 ad essere nominato Vicario Generale e Consultore della Diocesi di Fano. Il primo gennaio 1988 era stato anche nominato Vicario Generale della Diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola. Tra le opere a cui aveva legato il suo nome quello della “Fondazione Costanzo Micci” e della costruzione di una casa di riposo per il Clero. Fu esecutore testamentario anche del Cardinale Giuseppe Paupini. Con i beni lasciati dal Cardinale fece costruire, nel 1992, il centro di spiritualità di San Francesco in Rovereto. Nel 1993 venne nominato dal Consiglio Permanente della CEI Direttore del CUM (Centro Unitario per la Cooperazione Missionaria Tra le Chiese). Nel 2002 ricoprì il ruolo di Vicario Generale della Diocesi dal vescovo Vittorio Tomassetti. Infine nel 2007 era stato direttore della Casa del Clero e nominato per un triennio vicario episcopale per il Clero anziano.

La notizia è stata divulgata dalla stessa Diocesi: «Il Vescovo Armando, i Sacerdoti, i Diaconi i Religiosi e le persone consacrate della Diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola si uniscono nella preghiera di suffragio a quanti hanno conosciuto Mons. Sergio Bertozzi tornato alla casa del Padre martedì 14 giugno. Egli presenta al Signore la sua vita sacerdotale trascorsa come servo buono e fedele nelle varie mansioni che gli sono state affidate, mentre preghiamo perché la sua lode sia senza confini, invochiamo la misericordia di Dio affinché recato sulle spalle dal buon Pastore, partecipi alla gloria eterna nel regno dei cieli».

Il funerale sarà celebrata nella Cattedrale di Fano giovedì 16 giugno alle ore 15. Don Sergio Bertozzi rimarrà presso la camera mortuaria di Fano fino al giorno delle esequie.