Una cena sospesi a 50 metri di altezza: arriva a Pesaro Dinner in the sky

In piazzale della Libertà una gru da 120 tonnellate e una piattaforma di 9 metri per mangiare con vista sull'Adriatico. «Sono già diverse le prenotazioni»

PESARO – Una cena aziendale tra le nuvole: la nuova moda arriverà anche a Pesaro.

Una gru da 120 tonnellate di 13 metri per 8, una piattaforma di 9 metri per 5, per un peso di 5-7 tonnellate, con i clienti portati fino a 50 metri di altezza.

Dal 7 al 12 luglio in piazzale della Libertà sbarcherà il ristorante Dinner in the sky. I commensali potranno banchettare a 50 metri di altezza, con il panorama dell’Adriatico e del San Bartolo che si perde a vista d’occhio. Il ristorante sospeso, agganciato a una speciale gru, lo scorso anno ha già lasciato con il naso all’insù il pubblico di Cattolica, Napoli e San Benedetto del Tronto.

«Una location unica farà da cornice a pranzi, cene e aperitivi volanti dicono gli organizzatori -. Piazzale della Libertà è il cuore pulsante del lungomare pesarese, a pochi passi dal villino Ruggeri, capolavoro del liberty italiano, e dalla celeberrima “Grande Sfera” del maestro Arnaldo Pomodoro. Dinner in the sky, il format ideato da David Ghysels famoso ormai in tutto il mondo (Dubai, Bruxelles, Londra, Las Vegas sono solo alcune delle città dei 70 Paesi che hanno ospitato l’attrazione), fa tappa per la prima volta a Pesaro dopo il grande successo di pubblico riscosso nel 2019, anno di debutto per l’Italia».

Ecco come funziona: i commensali arrivano alcuni minuti prima, accolti dalle hostess che ne effettuano la registrazione prima di accompagnarli nella zona “hospitality” per un aperitivo di benvenuto. Successivamente vengono accompagnati due alla volta alla piattaforma, dove vengono allacciati ai sedili, in stile Formula 1, dal personale di sicurezza. Una volta che tutti hanno preso posto, inizia un countdown di 10 secondi per salire in cielo ad un’altezza di 50 metri, dove si svolge l’evento.

«Abbiamo da poco aperto per le prenotazioni – spiega lo staff di Dinner in the sky per l’Italia – e abbiamo già ricevuto diverse richieste. Alcune arrivano anche da parte di aziende, inclusi alcuni grandi marchi, che vorrebbero sfruttare questa opportunità per regalare ai loro clienti o ai loro partner un’esperienza assolutamente unica, con una cena o un pranzo ad alta quota».

L’altra grande novità sarà rappresentata dai costi. «Abbiamo deciso di prevedere dei prezzi assolutamente alla portata di tutti per consentire a chiunque di cogliere al volo questa occasione unica nel suo genere. Non vogliamo che Dinner in the sky resti un’attrazione riservata a pochi fortunati, ma vogliamo dare un po’ a tutti la chance di salire in cielo per brindare con il panorama del mare Adriatico che si staglia sullo sfondo. I biglietti, infatti, partiranno da 59 euro. Naturalmente non possiamo che ringraziare il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, e tutta l’amministrazione comunale che ci hanno accolto a braccia aperte, offrendoci il loro supporto logistico e organizzativo e mettendoci a disposizione una delle piazze più belle della città».

Info prenotazioni tavoli e sessioni: telefono 3279985801.

Info per noleggio eventi privati e logistica: telefono 3277370492.