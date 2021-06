Dinner in the sky torna a Pesaro, la cena a 50 metri a Baia Flaminia con il panorama del San Bartolo

PESARO – Dinner in the sky, il ristorante a 50 metri di altezza torna nella città di Pesaro il 30 e 31 luglio e il 1° agosto 2021. Il format farà tappa nella cornice di Baia Flaminia, porta naturale del parco San Bartolo.

Una location incastonata tra l’azzurro del mare e il verde delle pendici del monte che, grazie alla particolare esposizione a nord-ovest, consente, cosa quasi unica in tutta la riviera, di ammirare nei mesi estivi lo spettacolo dell’alba e del tramonto sul mare. Quella di Pesaro sarà l’unica data marchigiana del lungo tour estivo di Dinner in the sky, che quest’anno toccherà alcune delle più belle città italiane, da Napoli a Caserta, passando per Benevento, Trani, Giulianova, Lago di Como e Roma-Ostia Lido.

Dinner in the sky: le prenotazioni

Diverse sono le prenotazioni che in queste ore stanno arrivando da parte dei turisti che quest’estate soggiorneranno nei vicini hotel della Riviera romagnola. Online (sul sito https://dinnerinthesky.it) è già possibile prenotare un biglietto per una delle delle quattro diverse formule in programma (aperitivo, apericena, cena e after-dinner) con prezzi che vanno da 79 a 159 euro.

I menu dello chef Simone Ventresca

A bordo i menu di chef Simone Ventresca del rinomato Antico Caffè Soriano di San Benedetto del Tronto. Il carismatico chef è al suo quarto evento con Dinner in the Sky Italia. Massima attenzione per quanto riguarda le misure anti-Covid, sanificazione, igienizzazione e prevenzione del contagio sia a terra che a bordo dell’attrazione. Uno speciale sistema di paratie mobili garantirà il rispetto del distanziamento minimo attorno alla tavola. L’accesso all’attrazione sarà scaglionato con un sistema di turnazione e di gestione delle fasi di afflusso e deflusso che mira a limitare il più possibile le occasioni di contatto.

Una delle cene di Dinner in the Sky

Esprime soddisfazione Stefano Burotti, concessionario in esclusiva per l’Italia di Dinner in the sky. «Un ringraziamento doveroso va ancora una volta al sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, al vice sindaco Daniele Vimini, all’amministrazione comunale, a Massimiliano Santini, responsabile degli eventi, e a tutti gli uffici comunali e i loro dipendenti, per l’importante lavoro svolto, lo spirito di collaborazione e per la grande fiducia che è stata riposta ancora una volta nei nostri confronti. Possiamo promuovere il brand Pesaro nei mercati turistici nazionali e internazionali. Quest’anno abbiamo deciso di spostarci in una location altrettanto affascinante, capace di coniugare spiaggia e mare con le bellezze paesaggistiche del parco San Bartolo».

Come funziona Dinner in the sky

I commensali arrivano sul posto alcuni minuti prima, accolti delle hostess che ne effettuano la registrazione prima di accompagnarli nella zona ‘hospitality’ per un aperitivo di benvenuto. Successivamente vengono accompagnati due alla volta alla piattaforma dove vengono allacciati ai sedili, in stile Formula 1, dal personale di sicurezza. Una volta che tutti hanno preso posto, inizia un countdown di 10 secondi per salire in cielo ad un’altezza di 50 metri, dove si svolge l’evento. La struttura di Dinner in the sky è composta da tavolo appositamente progettato che ore a 22 ospiti un’esperienza straordinaria a 50 metri di altezza. Il tavolo da 5 tonnellate viene sollevato su 16 cavi di acciaio da una gru da 120 tonnellate. Durante l’evento è presente un team professionale di gestori di eventi e tecnici sul posto. Il format si adatta perfettamente a matrimoni, compleanni, meeting aziendali, conferenze stampa, concerti, sfilate di moda, anniversari.