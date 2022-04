PESARO – Difesa della costa, fondi per il litorale pesarese.

Ad annunciarlo l’esponente di Forza Italia Michele Redaelli: «Grazie all’azione puntuale e concreta dell’Assessore Regionale Stefano Aguzzi, continua il lavoro a tutela del territorio pesarese. Sono in arrivo i fondi regionali per la manutenzione alle scogliere emerse di Levante, tratto ritenuto prioritario dall’Amministrazione pesarese. L’impegno economico è importante: pari a 350.000 euro a fronte di un impegno del comune di 150.000 euro. L’intervento prevede il ripristino di 11 segmenti di scogliera, ed ha lo scopo di ridurre il rischio di danni alle abitazioni civili e interessa un tratto di litorale con tendenza all’erosione».

«Il coordinamento cittadino di Forza Italia Pesaro esprime grande soddisfazione per questa iniziativa molto importante per la nostra città, per la salvaguardia del patrimonio ambientale e per favorire l’attrattività ed il turismo sulle nostre coste. Ringraziamo in particolare l’Assessore Regionale Stefano Aguzzi che, grazie anche al dialogo incessante con i nostri amministratori locali e con i referenti di Forza Italia, riesce a portare risposte concrete alle esigenze segnalate dal nostro territorio».