Depuratore e nuova sede del Comune a Vallefoglia, presto le inaugurazioni

VALLEFOGLIA – Depuratore e municipio, ecco le nuove opere che stanno per essere inaugurate a Vallefoglia.

A precisarlo è il sindaco Palmiro Ucchielli: «Parliamo del nuovo depuratore a Montecchio che permetterà di depurare tutte le acque reflue e la nuova Sede Municipale sempre a Montecchio in Via Rampi 4, a fianco la Casa della Salute. In particolare, con l’inaugurazione del nuovo depuratore e la sua entrata in funzione si porteranno notevoli benefici dal punto di vista igienico, sanitario e ambientale a tutta la vallata mentre con l’inaugurazione della nuovo Municipio i cittadini avranno finalmente la possibilità di trovare in un’unica sede tutti i servizi offerti dal Comune senza essere più costretti a doversi spostare nelle quattro sedi dove dal 2014, anno di fusione dei due Comuni di Colbordolo e di Sant’Angelo in Lizzola, erano fino ad ora dislocati i vari uffici comunali».

Il depuratore e la nuova sede del Comune

Anche un’altra importante opera pubblica giungerà presto al suo termine. «Presto avremo il nuovo Cinema, Teatro, Auditorium per la Musica di Bottega. A primavera, infatti, è prevista l’inaugurazione anche di questa importante opera che darà l’opportunità a tanti cittadini di avere a portata di mano un nuovo luogo di cultura, di teatro e di cinematografia. Con queste tre importanti opere pubbliche – conclude il sindaco – il Comune di Vallefoglia ha inteso arricchire e portare nuovi servizi non solo ai propri abitanti ma a tutti i cittadini della vallata che possono finalmente trovare nel nostro territorio, punto centrale e strategico, tutte le migliori condizioni di vita, sociali e culturali, per crescere e dare la possibilità di usufruire di tutte le opportunità che la società attualmente ci può offrire»