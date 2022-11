Denim, la Ideal Blue Manifatture di Urbania entra a far parte del Gruppo Florence

La marchigiana Ideal Blue Manifatture, specializzata nella lavorazione del denim, entra a far parte del Gruppo Florence, piattaforma produttiva che che già riunisce una ventina di aziende.

Ideal Blue è nata a Urbania (Pesaro Urbino) nel 1976 dalla passione per l’alta sartoria di Piero Moretti e della moglie Teresa Stocchi per poi specializzarsi nella lavorazione di capi in denim per la fascia lusso. L’azienda è gestita ora dalla seconda generazione della famiglia Moretti. Il Gruppo Florence è stato fondato a ottobre 2020 ed è controllato per circa il 65% dal consorzio guidato da VAM Investments, Fondo Italiano d’Investimento (tramite Fondo Italiano Consolidamento e Crescita – FICC), Italmobiliare e per il restante 35% dalle famiglie fondatrici delle aziende che hanno aderito al progetto. Gruppo Florence, presieduto da Francesco Trapani e guidato dall’amministratore delegato Attila Kiss, conta oggi 21 aziende con un giro d’affari di oltre 500 milioni di euro e oltre 2.200 dipendenti che operano in dodici regioni d’Italia e collaborano con oltre 50 brand internazionali.

Francesco Trapani, presidente di Gruppo Florence, ha fatto sapere che «con l’ingresso di Ideal Blue, prosegue il percorso di crescita di Gruppo Florence, che conta ora ventuno eccellenze dell’artigianalità italiana. Siamo fieri di poter ripagare, giorno dopo giorno, la fiducia che gli imprenditori continuano a riporre in noi, rendendo il network dei testimoni della qualità indiscussa del Made in Italy sempre più solido, un patrimonio inestimabile di cultura della condivisione ed esperienza imprenditoriale da tutelare e tramandare agli artigiani di domani».

«Ideal Blue – ha aggiunto Attila Kiss, CEO di Gruppo Florence – rispecchia perfettamente i valori promossi da Gruppo Florence, una visione comune improntata su know how artigianale e una radicata etica industriale. L’azienda della famiglia Moretti, dalla sua fondazione, ha abbracciato tale filosofia, rendendo la sostenibilità il filo conduttore di una tradizione familiare da trasmettere di generazione in generazione: una realtà che siamo orgogliosi di accogliere e supportare».

«Oggi Ideal Blue compie un passo cruciale nella propria storia imprenditoriale: l’ingresso in Gruppo Florence rappresenta un’opportunità unica di crescita e sviluppo, un’occasione di cui saranno testimoni i miei figli che sono sicuro manterranno l’identità e la passione che ci ha contraddistinto in tutti questi anni», questo il commento di Pietro Moretti, fondatore di Gruppo Ideal Blue.

«All’inizio non avevamo subito colto il significato del gruppo perché ciascuna delle aziende che lo compone sarebbe potuta benissimo andare avanti da sola – ha aggiunto Silvia Moretti, CEO di Gruppo Ideal Blue. Quando però abbiamo compreso la potenza della sinergia che si è creata tra le famiglie degli imprenditori già presenti, che hanno costituito imprese eccellenti alle quali tengono enormemente, abbiamo capito che entrare in Gruppo Florence è un’opportunità importante di condivisione dei nostri Know How, tutti orientati a voler servire al meglio i nostri clienti. Da quando siamo entrati nel gruppo, abbiamo avuto subito la possibilità di confrontarci su alcuni aspetti del prodotto con altre aziende del gruppo e proporre una risoluzione dei problemi con una rapidità che forse da soli non saremmo stati in grado di offrire e garantire una maggior sicurezza ai nostri clienti in termini di tracciabilità di ogni dettaglio del prodotto, grazie alle importanti sinergie che possiamo attivare con le altre aziende in tema di sostenibilità dell’intera filiera. Siamo quindi certi che questo sia un nuovo punto di partenza sia per la nostra azienda che per il settore del lusso».