Degrado urbano a Pesaro, le segnalazioni su WhatsApp

PESARO – Da oggi, i pesaresi avranno uno strumento in più per farsi partecipi del percorso attivato dal Comune volto al decoro della città. È infatti attivo il numero WhatsApp 335.6713737 al quale possono essere inviate segnalazioni di arredi urbani danneggiati o mancanti, di affissioni abusive, situazione di carenza di igiene, incuria di zone verdi, atti di vandalismo compiuti su segnaletica o edifici.

«È un ulteriore canale di comunicazione, efficace e semplice da usare – ha spiegato Francesca Frenquellucci, assessora con delega al Decoro del centro storico – che diamo ai pesaresi per renderli protagonisti del miglioramento e della tutela della bellezza e dell’armonia visiva della nostra Pesaro. Dopo aver approvato il nuovo Regolamento sul decoro del centro storico, attivato sperimentazioni – come quelle della raccolta differenziata in parte della Ztl – e promosso iniziative in sinergia con enti, associazioni e privati, che ricevo ogni venerdì mattina nel mio ufficio dalle 10:30 – vogliamo rendere ancor più partecipi i cittadini».

Le segnalazioni dovranno riportare, insieme a una foto, anche le coordinate (la “posizione”) e una breve spiegazione dell’intervento necessario che si vuole sottolineare. «I messaggi che arriveranno – aggiunge l’assessora alla Partecipazione –, contribuiranno a indicare le priorità su cui intervenire e, parallelamente, a responsabilizzare l’intero territorio».

Frenquellucci ricorda poi che, per segnalare rifiuti abbandonati (e anche per altri servizi come sapere le corrette modalità di smaltimento, etc) sono attive diverse applicazioni (tra cui “Il Rifiutologo” di Hera) mentre per le segnalazioni relative alla manutenzione stradale c’è l’app “Buca”.