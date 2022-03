Pesaro, lo schianto mentre andava a scuola: morto 16enne

Si tratta di un ragazzo che frequentava l'Agrario Cecchi. Fatale l'impatto contro un camion che procedeva in senso opposto. Il decesso in ospedale

PESARO – Lo schianto contro il camion. Morto a 16 anni studente dell’Agraria. L’incidente è avvenuto intorno alle 8 di martedì 8 marzo a Borgo Santa Maria, poco dopo il bivio di Case Bruciate. Il giovane stava viaggiando in scooter e per cause in corso di accertamento si è schiantato contro un camion che procedeva in senso opposto.

L’impatto è stato violento. ll giovane è finito a terra battendo la testa. Le sue condizioni sono apparse subito gravi. Sul posto è arrivata l’eliambulanza, ma i sanitari hanno optato per trasferirlo in rianimazione a Pesaro.



Il giovane era in condizioni disperate e poco dopo il ricovero è morto. Sul posto, per i rilievi di legge, sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Tavullia e di Pesaro.