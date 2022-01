Pesaro, dopo le vacanze torna la Dea bendata: vinti oltre 33mila euro al lotto

PESARO – Un rapporto idilliaco che sembrava essersi interrotto bruscamente proprio sul più bello. Stiamo parlando della ‘relazione’ tra la Dea bendata e la provincia di Pesaro – Urbino che nell’anno passato, a partire dalla Lotteria Italia del 2021, aveva riversato sul territorio svariati ricchissimi premi.

Purtroppo però, nell’edizione 2022 l’exploit non si è ripetuto: alle Marche solamente le briciole. Ecco che, dopo questo passaggio a vuoto, la Dea fortuna ha voluto farsi subito perdonare regalando ad un fortunato giocatore di Pesaro una vincita pari a 33.750 euro grazie a tre ambi ed un terno. Il concorso in questione, come riporta Agipronews, è quello svoltosi in data 11 gennaio. Naturalmente non si sa nulla sull’identità del fortunato vincitore.