Una data storica per l’ospedale di Marche Nord, nessun positivo al Covid

PESARO – Una data storica nella lotta al coronavirus. Marche Nord è ospedale Covid Free. Oggi 20 giugno l’ultimo paziente, ricoverato nel reparto di malattie infettive, è risultato negativo al tampone.

“«Una giornata che aspettavamo – spiega il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli – la dobbiamo dedicare a tutti i medici, gli infermieri e operatori che hanno lavorato in queste lunghe e difficili settimane».

L’azienda ospedaliera, dunque, registra zero ricoveri per Covid-19. Il primo caso è stato accertato il 26 febbraio scorso e fino ad oggi Marche Nord ha ricoverato 920 pazienti, accolti nei reparti Covid.

«“Una bella giornata per Marche Nord – spiega il direttore Generale, Maria Capalbo – e per tutti gli operatori sanitari che in questi mesi hanno lavorato con abnegazione per curare al meglio tutti i pazienti affetti da Covid -19. In questa fase delicatissima l’organizzazione continuerà a gestire tutti gli accessi come potenzialmente positivi. Continueremo a tenere alta l’attenzione e lavoreremo per farci trovare pronti ad ogni evenienza per l’autunno».

Nel reparto di Malattie Infettive di Marche Nord dal 26 febbraio a oggi sono stati ricoverati 115 pazienti.

In provincia di Pesaro Urbino secondo l’azienda ospedaliera Marche Nord ci sono stati 2752 positivi, il 40% della regione Marche. 296 i decessi con un’età media di 82 anni. Sono 22.777 i tamponi effettuati nel laboratorio Aormn.

Una terapia intensiva sotto stress che aveva 13 posti letto e ne ha attivati 46.

Il picco è stato raggiunto il 18 marzo scorso, quando si sono registrati ben 100 nuovi casi positivi in un solo giorno.