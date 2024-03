Dalla Baratoff alla sfida col numero uno. Non è un sogno: Luca Nardi ha battuto Djokovic

PESARO – Dai campi della Baratoff al sogno di battere Novak Djokovic. Quel sogno è diventato realtà perchè Luca Nardi ha battuto nella notte il numero uno al mondo nel ranking Atp Novak Djokovic per 6-4 3-6 6-3 dopo due ore e ventidue minuti di gioco nei sedicesimi di finale del torneo di Indian Wells (Atp 1000). E pensare che il pesarese 108 al mondo è stato ripescato nel tabellone principale come lucky looser, sfruttando l’infortunio della testa di serie Tomas Martin Etcheverry che godeva di un bye al primo turno. Incroci del destino che fanno la storia.

Luca Nardi (Foto social Atp)

E lo ha fatto infrangendo ogni tabù. Era dal 2008 che Djokovic non perdeva contro un giocatore fuori dai top 100. Incredulo Nardi: «Sono senza parole. Io ho la foto di Novak nella mia camera. Djokovic è il mio mito. Fino a stasera non mi conosceva nessuno. Non mi aspettavo di vincere».

Il 20enne pesarese, numero 108 in classifica, dopo questo Atp 1000 entrerà nei primi 100, con il passaggio agli ottavi si è già assicurato il 96esimo posto. Per l’italiano è in programma l’ottavo di finale con l’americano Tommy Paul, numero 13 in classifica.