Hattrick di Cuzzolino: l’Italservice vince e si porta in vetta solitaria

Successo contro la CDM Futsal Genova griffato dal campione argentino. E' il quinto risultato utile consecutivo per i biancorossi sempre più in palla

PESARO – L’Italservice Pesaro torna subito alla vittoria e con i 3 punti si prende la vetta della classifica. Seppur un primato “virtuale”, visto che molte inseguitrici devono recuperare almeno due gare, è un bel “traguardo” quello centrato dai biancorossi dopo la quinta giornata di Serie A.

Una prima posizione frutto della vittoria convincente contro la CDM Futsal Genova ottenuta venerdì al Pala Nino Pizza: 4 a 1 grazie alla prima tripletta in maglia pesarese dell’argentino Leandro Cuzzolino, a cui va sommata la rete del brasiliano Jefferson.

Tre punti che lanciano il quintetto di Fulvio Colini a quota 11 punti, a +2 rispetto alle rivali Acqua & Sapone e Feldi Eboli. Ma se i campani hanno solo una partita in meno rispetto a Pesaro, gli abruzzesi ne hanno invece tre. Ciò nonostante il morale di Tonidandel e compagni è schizzato alle stelle dopo questo hurrà, anche perché equivale al quinto risultato utile consecutivo dopo la sconfitta con Mantova all’esordio.

Peraltro l’Italservice venerdì 20 novembre alle 20.30 tornerà di nuovo in campo a Pesaro: un’altra partita casalinga, stavolta contro l’ambiziosa Petrarca Padova. Obiettivo chiaro: vincere ancora per poi dedicarsi mente e corpo al primo turno di Champions League in Montenegro (sabato 28 alle 19 a Podgorica sul campo del Titograd).