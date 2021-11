Pesaro nel Cuore, dal villaggio di Babbo Natale allo scivolo di ghiaccio: ecco il programma

Green pass per accedere alle attrazioni, mascherina obbligatoria nel pomeriggio per le vie dei mercatini. Il sindaco Ricci: «Bello, sicuro e solidale»

PESARO – Il villaggio di Babbo Natale, lo scivolo di ghiaccio. Presentate le iniziative natalizie di Pesaro in programma dal 27 novembre al 9 gennaio.

“Pesaro nel Cuore” è pronto a far pulsare le vie del centro storico. Il sindaco Matteo Ricci ha sottolineato in conferenza stampa: «Il periodo natalizio è sempre stato uno dei momenti più magici per la nostra città, messo in discussione lo scorso anno dal Covid-19. Ma oltre ad essere bello, il nostro sarà anche un Natale sicuro. Siamo dentro la pandemia e dobbiamo affrontare queste settimane con grande rigore. Per questo – annuncia il sindaco -, gli eventi e le attrazioni (Ice Silde, Villaggio di Babbo Natale, pista di pattinaggio, ndr) saranno accessibili con obbligo di mascherina e green pass». Non solo, «prevedendo una concentrazione di persone più alta nel pomeriggio, abbiamo deciso di introdurre la mascherina obbligatoria in questa fascia oraria nelle vie del centro storico interessate dai mercatini», seguendo le stesse regole dei mercati ordinari del martedì. «L’invito è quello di vaccinarsi e accelerare i tempi della terza dose, è l’unica protezione che abbiamo contro il virus e per contrastare la quarta ondata. Speriamo che il Natale porti consiglio». Infine, «Il ringraziamento va agli organizzatori, ai tanti privati che hanno deciso di investire nella nostra città e alle associazioni del territorio».

Quaranta giorni di attività per grandi e piccini: «Mercatini di Natatale diffusi per le vie del centro, l’albero più illuminato d’Italia con 100mila led a risparmio energetico, la pista del ghiaccio e WePesaro Express – racconta il coordinatore eventi Massimiliano Santini -. Confermate anche le luminarie nei borghi. Tra le novità, Ice Slide e il Villaggio di Babbo Natale».

Un Natale collettivo, come ha ricordato il vice sindaco e assessore alla Bellezza Daniele Vimini: «Lo slogan, “Natale dappertutto” ci ricorda che la magia della manifestazione si snoderà per le vie del centro storico e si allargherà per tutta la città, toccando anche i quartieri e i nostri borghi. L’organizzazione dell’evento dimostra che Pesaro si sta facendo trovare pronta alla ripartenza. Il ringraziamento a tutte le attività che hanno collaborato e creduto in questo progetto».

Un Natale diffuso, «le attività saranno dislocate per le vie del centro – sottolinea l’assessore alle Attività Economiche Francesca Frenquellucci – per evitare assembramenti, ma anche per incentivare il passaggio nelle vie secondarie».

Attesissime le nuove attrazioni, Ice Slide gestita da Stefano Burotti di Dinner in The Sky («ringrazio l’amministrazione, collaborare con Pesaro è sempre un onore») e il Villaggio di Babbo Natale: «Una cosa che non si è mai vista qui – afferma Michele di Stefano di EA Comunicazione -, un’imponente struttura da vivere a 360°, realizzata anche grazie a collaboratori di primo livello».

“Pesaro nel Cuore – il Natale dappertutto” sarà un grande spettacolo per bambini e famiglie, anche grazie alla collaborazione con Dna Coccole Sonore. «Ci occupiamo dell’intrattenimento dei bambini, ma anche delle loro famiglie – così Carlo Rossetti, Ceo DNA Coccole Sonore -. Per questo abbiamo pensato di organizzare iniziative in grado di coinvolgere tutti: dal “Racconta Fiabe” ai “Laboratori degli elfi”, “Famiglie Canterine”, Balla con Greta e Whisky”». Novità interessante, quella legata al cibo: «Con “Cucina naturale” cercheremo di dare consigli e idee per arricchire i menù di Natale con prodotti biologici e naturali. Poi “In forma durante le feste” con Thomas Ceccolini esercizi e consigli preziosi per rimanere in forma durante le feste». Info: www.coccolesonore.it.

Non mancherà la musica, con le bande di Candelara e Colombarone che accenderanno le vie del centro: performance itineranti il 27 novembre, 5-11-19 e 26 dicembre (ore 16 e 19), da piazza del Popolo, via Branca, piazzale Lazzarini, piazza Olivieri, piazzale Collenuccio. Poi le scuole di musica pesaresi, che si esibiranno il piazzale Lazzarini, via Pedrotti e piazza del Popolo: InMusica (8-17 dicembre), Pianeta Musica (3 dicembre- 6 gennaio), Zero Crossing (10-24 dicembre), Sonàrt (23 dicembre-7 gennaio), Polvere di Note (8 gennaio).

Pesaro nel cuore – Il Natale dappertutto

I mercatini. Una festa per tutti i sensi: ascoltare e ammirare, respirare e poi gustare, toccare con mano la tradizione, vivere il clima di festa che avvolge e riscalda. Tornano i mercatini di Natale, con i loro colori, profumi e sapori dislocati nelle varie aree del centro storico a Pesaro:

dal 27 novembre al 9 gennaio: piazza del Popolo, via Rossini, via San Francesco (articoli da regalo natalizi e prodotti d’artigianato)

il 3-4-5-10-11-12- 17-18-19-20-21-22-23-26 dicembre: piazza e palazzo Tochi Mosca, palazzo Gradari, piazza Olivieri (artigianato, prodotti tipici del territorio) e in piazzale Collenuccio (Il villaggio della solidarietà)

Villaggio di Babbo Natale. Nello splendido scenario di Rocca Costanza sorgerà il suggestivo Christmas Village. La vera casa di Babbo Natale, con il suo campanile alto 7 metri, l’ufficio postale, la mitica slitta, musical, performance artistiche, elfi e tanta animazione. Orari: tutti i giorni dalle 10 alle 19. (prezzi: 15€ adulti e bambini, gratis i bambini da 0-3 anni). Dettagli su: www.christmasvillage.pu.it

Ice Slide. Il maxi-scivolo composto da 4 piste sintetiche che, con i suoi dodici metri di altezza, troverà posto tra piazzale Lazzarini e via Curiel. Una discesa mozzafiato, che guarderà direttamente al teatro Rossini. Potranno accedere all’attrazione i bambini sopra i sei anni, ma anche giovani e adulti. Grande attenzione, come sempre, alle norme di sicurezza, per garantire un’esperienza coinvolgente al cento per cento. Orari: tutti i giorni dalle 15 alle 19. Sabato, domenica, festivi e prefestivi dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 19.30. (prezzi: 2€ adulti e bambini).

WePesaro Express. Lo scorso anno il trenino natalizio era diventato rapidamente una delle attrazioni principali del centro storico. Apprezzatissimo da famiglie e bambini, il servizio offre un collegamento dinamico e veloce in linea con il clima delle festività natalizie, ma anche sicuro e rispettoso delle normative anti Covid-19. Orari: tutti i giorni dalle 15 alle 19. Sabato, domenica, festivi e prefestivi dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 19.30. (prezzi: 4€ adulti, 3€bambini).

Christmas on ice. La pista di pattinaggio su ghiaccio, in piazza del Popolo, sarà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 23. Il 24 e 31 dicembre sarà aperta dalle 10 all’1. (prezzi: intero 8€, ridotto 6€).

L’Arte del Natale. Anche quest’anno continua la collaborazione tra Comune e Liceo Artistico Mengaroni, attraverso il progetto “Alternanza scuola lavoro”. Le idee e la creatività degli alunni della scuola d’arte diventano fantastici progetti dedicati al Natale, al fine di rendere la città di Pesaro ancora più bella e accogliente.

Palla del Dono. AVIS Comunale Pesaro aspetta tutti i bambini per spedire insieme la lettera di Babbo Natale, nella fantastica bolla allestita in piazza del Popolo. Info su: www.aviscomunalepesaro.it. Orari: venerdì dalle 16.30 alle 19, sabato e domenica dalle 10.30 alle 12 e dalle 16.30 alle 19.